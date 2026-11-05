Finalizaron los trabajos en el acueducto Brandsen y comienza a restablecerse el servicio de agua

Los trabajos en el acueducto de calle Brandsen finalizaron este jueves y comenzó la recuperación progresiva del servicio de agua potable en los sectores afectados de Bahía Blanca.

La intervención consistió en el envainado del acueducto de 820 milímetros, en el tramo comprendido entre las calles Dorrego y San Martín.

La obra fue ejecutada por la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

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Las tareas habían comenzado durante la madrugada del miércoles y, mientras se desarrollaban, generaron inconvenientes en el suministro, con baja presión y cortes de agua en distintos puntos de la ciudad.

A través de un comunicado, Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que, una vez concluidos los trabajos, comenzó el restablecimiento paulatino del servicio.

Según precisaron desde la empresa, la normalización se producirá progresivamente con el correr de las horas de este jueves, a medida que se recupere el funcionamiento del sistema en los sectores afectados