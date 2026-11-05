Cuatro detenidos tras una violenta confrontación en Villa Nocito: la Policía secuestró un revólver 38

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informa que personal policial procedió esta tarde a la aprehensión de cuatro hombres luego de una confrontación en la vía pública, durante la cual se registraron amenazas con armas y lesiones entre los involucrados.

El procedimiento se inició alrededor de las 14.30, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una pelea en la intersección de Pacífico y Francia.

En forma simultánea, operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieron la presencia de un hombre armado en el lugar, aportando características físicas y de vestimenta que permitieron orientar la intervención policial.

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Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas, con colaboración de personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Quinta, constataron que tres hombres mantenían una confrontación con un cuarto individuo, quien portaba un martillo, registrándose agresiones físicas que provocaron lesiones de carácter leve entre las partes.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron controlar la situación y procedieron al secuestro de un revólver calibre .38, cargado con cinco cartuchos marca FM FLB SW del mismo calibre, cuya aptitud para el disparo fue informada en las actuaciones.

Como resultado de la intervención, se concretaron las aprehensiones de Cristian Rodrigo Durán (28 años), por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas; Ignacio Fernández (32), por lesiones; Sergio Ángel Méndez Uribe (34), por lesiones; y Damián Rodrigo Tartuferi Maldonado, por lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma impropia.

Respecto de este último, se estableció que habría utilizado un martillo durante la confrontación, elemento que fue descartado y no pudo ser localizado por el personal policial.

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta, junto con el arma secuestrada, quedando a disposición de la UFIJ 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo las carátulas de "Tenencia ilegal de arma de fuego, Amenazas agravadas y Lesiones recíprocas".