El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 6 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable, algunas precipitaciones débiles, viento en aumento a fuerte del oeste rotando al sur y buena visibilidad.

Por la tarde, el tiempo estará ventoso, con ráfagas fuertes del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, será fría con viento en disminución, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 11 grados.