Confirman dos casos positivos de rabia en murciélagos que tuvieron contacto con animales domésticos

La Dirección de Veterinaria y Zoonosis informó que se han confirmado dos casos positivos de rabia en murciélagos que tuvieron contacto con animales domésticos en nuestra ciudad.

Ante esta situación, y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, se ha dispuesto un operativo preventivo dentro de un radio de 200 metros desde el punto de detección.

Serán dos días de vacunación antirrábica gratuita destinadas a perros y gatos de dicho sector, con el objetivo de reforzar la prevención y protección de la salud pública.

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El operativo está orientado a brindar asistencia prioritaria a los animales residentes dentro del área comprendida entre las calles:

Foco 1: Güemes y Mitre entre el 0 y el 600, Rondeau/Rodriguez y Patricios/Casanova entre el 0 y 200.

Foco 2: Vieytes y Terrada entre el 1000 y 1400, Martín Rodríguez y Charlone entre el 100 y el 400.

Las jornadas se realizarán los días martes 10 y jueves 12 de noviembre en el horario de 9 a 13, en dos postas: Foco 1: Plaza Rivadavia (esquina Sarmiento y Zelarrayan); Foco 2: Club Pacifico. Mendoza 246.

Se recuerda a los vecinos la importancia de mantener la vacunación de sus animales al día y, ante cualquier duda, comunicarse con el Departamento de Salud y Bienestar Animal.

Asimismo, continúan las vacunaciones regulares: de lunes a viernes de 12 a 13, en todos los móviles de castración.