Día del Empleado Municipal: así funcionarán los servicios este viernes en Bahía Blanca

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Con motivo del asueto administrativo de este viernes —Día del Empleado Municipal—, se dispuso el siguiente cronograma para los distintos servicios que se brindan en Bahía Blanca:

Transporte público

Las líneas circularán con normalidad. Consultas en gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos

Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.

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Hospital Municipal

Los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría funcionará de 8 a 20. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio

No se realizarán servicios mortuorios, pero estará abierto para visitas de 8 a 17.

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.