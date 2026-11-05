Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Día del Empleado Municipal: así funcionarán los servicios este viernes en Bahía Blanca

Las líneas de colectivo circularán con normalidad y la recolección de residuos se desarrollará conforme al cronograma habitual. No abrá atención al público en dependencias municipales.

Foto: archivo La Nueva.

Con motivo del asueto administrativo de este viernes —Día del Empleado Municipal—, se dispuso el siguiente cronograma para los distintos servicios que se brindan en Bahía Blanca:

Transporte público

Las líneas circularán con normalidad. Consultas en gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos

Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.

Hospital Municipal

Los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría funcionará de 8 a 20. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio

No se realizarán servicios mortuorios, pero estará abierto para visitas de 8 a 17. 

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE