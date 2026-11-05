Día del Empleado Municipal: así funcionarán los servicios este viernes en Bahía Blanca
Las líneas de colectivo circularán con normalidad y la recolección de residuos se desarrollará conforme al cronograma habitual. No abrá atención al público en dependencias municipales.
Con motivo del asueto administrativo de este viernes —Día del Empleado Municipal—, se dispuso el siguiente cronograma para los distintos servicios que se brindan en Bahía Blanca:
Transporte público
Las líneas circularán con normalidad. Consultas en gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos
Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.
Hospital Municipal
Los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría funcionará de 8 a 20. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
No se realizarán servicios mortuorios, pero estará abierto para visitas de 8 a 17.
Estacionamiento medido y pago
No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales
Sin atención al público.