Caso Bahiense del Norte: confirman la red de encubrimiento tras la muerte de 13 personas

Mazza confirmó el encubrimiento entre los imputados por la tragedia. (Fotos: Rodrigo García-LN.)

El análisis de comunicaciones telefónicas hecho recientemente por la Policía Federal en Mar del Plata, aportó nueva prueba que acreditaría la concreción de una reunión secreta entre peritos oficiales y representantes del club Bahiense del Norte para acordar la impunidad del caso, en el que murieron 13 personas.

De esta manera se confirma la sospecha que había desde los primeros días posteriores a la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2023, al derrumbarse un paredón en el predio deportivo durante el violento temporal que arrasó Bahía.

Así lo indicó el abogado Sebastián Mazza, que está presentado en la causa como particular damnificado.

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Según las pruebas incorporadas al expediente judicial, los peritos oficiales nombrados por la Fiscalía a pocas horas del hecho mantuvieron contactos prohibidos con dirigentes del club, a quienes además les entregaron el informe técnico antes de presentárselo al fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación.

"Esta gente tuvo antes el informe que debían presentarle al fiscal; esto surge de la causa y es realmente grave. Sabían lo que los peritos iban a informar antes que la propia Justicia", dijo Mazza.

Las pericias telefónicas ordenadas después del secuestro de los dispositivos en abril y procesadas preliminarmente en Bahía Blanca en junio, comienzan a echar luz sobre una presunta "cadena de favores y complicidades" entre los investigados.

La maniobra de los dos informes

El entramado de encubrimiento quedó al descubierto al comparar las actuaciones de la junta pericial designada por la Justicia.

Dos días después del desenlace fatal, los peritos firmaron un informe inicial que dejaba al descubierto los datos "duros" del colapso.

Sin embargo, entre 40 y 45 días después de ese primer dictamen, los mismos profesionales presentaron un segundo documento con conclusiones completamente opuestas, elaboradas para relativizar los hallazgos originales y frenar el inicio de una causa por el delito de estrago.

"Con un segundo informe que hubiese relativizado todo de forma ilegítima, ilegal y perversa, lo que pretendían era que esto no trascendiera y que no afectara los intereses ni del club ni de las personas involucradas. Estuvieron bastante cerca de conseguirlo", remarcó el letrado, que perdió a su mujer en el derrumbe.

La maniobra -agregó- no prosperó gracias a que el fiscal Aguilar detectó la "llamativa contradicción" entre las conclusiones del primer y el segundo informe, ordenando nuevas medidas de prueba e incorporando estudios de los peritos de la Corte bonaerense.

"Esto es fantástico para el club"

De acuerdo con la información brindada por Mazza, en las conversaciones telefónicas analizadas los peritos negociaban abiertamente el alcance de los informes para proteger la responsabilidad penal de los directivos de Bahiense del Norte.

"Hay diálogos que son increíbles, en los que un perito dice: 'No vamos a alivianarles toda la responsabilidad, pero por lo menos esto va a ayudar. Esto es fantástico para el club'. Esa no es la tarea de un perito y esto no puede quedar impune", enfatizó el representante legal de las familias de algunas de las víctimas fatales.

El entrevistado remarcó la gravedad "institucional y moral" del hecho, haciendo hincapié en el perfil socioeconómico y profesional de los acusados, quienes tienen títulos universitarios y una posición económica "elevada", lo que -explicó- agrava la responsabilidad de sus actos.

"Es bastante duro porque esta gente se había arrimado a los velatorios de las víctimas y ese mismo día, según surge después, estaban operando con todo este tipo de maquinaciones para ocultar absolutamente todo", aseguró el letrado al servicio informativo de LU2.

Sin clausura

Mazza también se refirió a la lentitud en los avances judiciales y criticó que el complejo deportivo ubicado en Salta 28 no haya sido clausurado por las autoridades municipales.

"Sport Club (donde en junio pasado murió un hombre al caer del primer piso) estuvo clausurado, pero Bahiense del Norte nunca estuvo clausurado", comparó el informante.

Si bien las principales pruebas constan en la causa desde enero, a raíz de la denuncia originaria del fiscal Aguilar, Mazza reclamó mayor celeridad en el proceso judicial para evitar que las "maniobras dilatorias" posibiliten la "impunidad" de los culpables.