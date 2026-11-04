Coronel Suárez: detuvieron a un menor por el asesinato de una mujer

Personal Policial de Coronel Suárez aprehendió a un menor de 17 años, acusado de haber cometido el asesinato de una mujer de 55, en un camino rural del distrito.

El hallazgo del cuerpo se produjo en el camino vecinal La Primavera, en el cruce del camino La Jacinta, punto ubicado a 15 km Huanguelen y 30 de la ciudad cabecera.

Trascendió que el menor le habría provocado la muerte a la víctima golpeándola con un objeto contundente y arrojándola del rodado en el que se movilizaban. A continuación, tomando el volante del vehículo, decidió atropellarla y huir del lugar.

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Ya en su casa, el joven le habría comentado el fatal episodio a su hermano. Luego de esto y, tras protagonizar una colisión vial, terminó confesando el hecho de sangre ante la presencia de testigos y un fiscal.

¿Que pasó antes?

Inicialmente, el ahora detenido había tenido una pelea con el dueño del campo en el que trabaja y decide marcharse del lugar.

Cuando iniciaba su regreso a la ciudad cabecera del distrito, a bordo del rodado de la víctima, tuvieron una discusión con el fatal desenlace.