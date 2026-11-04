Gremialista baleado: dos videos y el acta policial cuentan historias que no coinciden

Esta mañana trasladaron al detenido Luciano Durand a Colón 46 para tomar parte de una audiencia judicial. Foto: Rodrigo García-La Nueva.

El acta de procedimiento con que la Policía documentó la primera aprehensión de Luciano Oscar Durand (50) fue severamente cuestionada por la defensa del acusado, que presentó hoy ante el Juzgado de Garantías N° 4 un video donde se registra el arresto en otro lugar y sin ninguna resistencia.

El abogado Valentín Fernández, quien volvió a reclamar la libertad de su asistido, sostuvo en la audiencia que las imágenes contradicen el documento incorporado a la causa en casi todos sus puntos: hora, lugar, conducta del detenido y vestimenta.

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Y personal del Departamento Casos Especiales del Ministerio de Seguridad provincial, en tanto, incorporó registros de otras cámaras que corroborarían el contenido del citado video.

Durand está sindicado como autor del disparo que hirió en una pierna a Luis Oscar Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la semana pasada, frente a la puerta de la casa del sindicalista, en Pedro Pico al 1.500.

El hombre en principio fue liberado, pero a las 48 horas se lo recapturó porque la fiscalía argumentó que sumó una pericia que demostraba que un plomo encontrado en la escena sería de un arma de guerra, situación que agravó la figura.

Sin embargo, el defensor de Durand aseguró que tal pericia no se hizo, sino que se trató de una consulta a un especialista a través de una videollamada por WhatsApp, el domingo a la mañana, horas antes de la nueva detención.

Pero además de cuestionar el agravamiento de la figura legal, Fernández redobló la apuesta y presentó una prueba que podría poner en riesgo casi todo lo actuado.

Es que obtuvo un video de seguridad que marcaría que la primera detención de Durand se dio en circunstancias absolutamente distintas a las señaladas formalmente por la Policía en el acta que se incorporó a la causa.

Y esos registros habrían sido ratificados por otras imágenes dispuestas por el Ministerio de Seguridad.

Lo que dice el acta

El acta policial, fechada el jueves 29 de octubre, señala que "a las 21.40 horas aproximadamente" tres sargentos recorrían la calle Elsegood, cerca de Daniel De Solier, abocados a “tareas investigativas, relevamiento de cámaras particulares y públicas”.

Desde un descampado vieron salir una moto 110, roja o bordó, sin pechera delantera, que apagó las luces. Su conductor llevaba casco negro y una campera celeste o gris con capucha, características que los efectivos “rápidamente logran reconocer” como las de los videos del hecho del miércoles 28 (ataque a Pérez).

Detallaron que le dieron la voz de alto y que el hombre aceleró por un camino irregular, perdió la estabilidad y huyó corriendo. Al ser alcanzado, habría arrojado golpes de puño y patadas hasta ser reducido en el piso y esposado.

El acta agregó que la moto es una Gilera Smash, dominio A168QWJ, que todo fue secuestrado y que Durand quedó aprehendido -además del ataque armado- por desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad, una causa separada que tramita en la UFIJ Nº 15.

El acta también dejó constancia que el lugar tenía "tránsito nulo" de peatones y vehículos y que por ese motivo se prescindió de testigos hábiles para ratificar el procedimiento.

Lo que muestran los videos

La cámara de seguridad que aportó la defensa -así como las imágenes de Casos Especiales- son de la zona Belgrano al 3.200, en Ingeniero White, a más de un kilómetro del lugar de detención que hizo constar la Policía.

Las imágenes muestran el arresto de quien sería Durand, minutos después de las 20 del día 29 -es decir una hora y media antes de lo consignado-, sin moto, con ropas distintas a las que se mencionaron en el acta y sin ningún tipo de forcejeo ni enfrentamiento con los agentes que arribaron en un patrullero.

Según la defensa, el hombre detenido en la zona urbana de White tiene zapatillas y remera claras y pantalón oscuro (sin campera ni capucha).

La defensa no solo cuestionó la hora, el lugar, las formas y el material secuestrado que constan en el acta, sino también marcó en el video la presencia de otras personas circulando por el sector, cuando los policías mencionaron en el acta que no pudieron sumar testigos hábiles al operativo por tratarse de una zona descampada.

Trascendió que personal de la Policía Federal -una fuerza ajena a la Bonaerense, que trabajó en las actuaciones- allanó un inmueble ayer a la tarde para secuestrar el DVR de la cámara aportada, con el fin de confirmar que las imágenes no están alteradas.

Careo y dudas

Dos de los tres policías que figuran en el acta de procedimiento fueron careados ayer en el ámbito de la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara.

Ambos mantuvieron sus dichos entre los que surgen diferencias sobre cómo fue el operativo del día 29 de octubre.

Uno dijo que fueron los tres agentes que primero identificaron al acusado y, más tarde, lo aprehendieron, pero el otro negó haber estado presente al momento de, supuestamente, interceptar a Durand con la moto en su poder.

Con este panorama, la defensa de Durand pidió la nulidad de todas las actuaciones a partir de lo que considera un acta de procedimiento que contiene falsedad ideológica, falso testimonio y hasta una posible privación ilegal de la libertad.

Por otro lado, el abogado consideró que el único indicio que vincularía a Durand con el hecho es el uso de una moto de las características a las que usaba el autor del disparo, sin otra prueba de peso.