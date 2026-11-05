Barrio Don Bosco: detuvieron a un hombre por incumplir la condena a tareas comunitarias

Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima detuvo este mediodía a un hombre de 31 años sobre quien pesaba una orden de captura librada por la justicia de Ejecución Penal.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12 en una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Biggio, donde los efectivos arrestaron a Martín Alejandro Ferro, en cumplimiento de una resolución emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 Departamental, a cargo de manera interina por Claudio Brun.

La medida judicial se originó a partir de una condena dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 2, que le impuso a Ferro seis meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento. Dicha sanción había sido convertida en 1.080 horas de trabajos comunitarios y presentaciones periódicas ante el Patronato de Liberados.

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Sin embargo, tras agotarse los plazos legales e informes del órgano tutelar que acreditaron que el causante apenas completó 285 horas de las tareas fijadas —adeudando 795 horas—, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dejó firme la revocación del beneficio de tareas comunitarias.

Ante este incumplimiento, la justicia ordenó su inmediata detención para que cumpla la pena impuesta.

El aprehendido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del magistrado interviniente para la continuidad de los trámites procesales.