Por tormentas: emiten un alerta amarillo para este viernes en las localidades de Cabildo y Corti

El Municipio informó que, entre el mediodía y la tarde de este viernes, regirá un alerta amarillo del Servicio Meteorológico por tormentas sobre la zonas de Cabildo y Corti, al norte del partido de Bahía Blanca.

"Se prevé tiempo inestable sobre la franja oeste de la PBA, con tormentas de variada intensidad ingresando desde el oeste. Si bien la probabilidad es baja, algunas de las mismas pueden ser localmente fuertes dejando chaparrones intensos de lluvia de forma muy localizada", indicó la comuna.

"En líneas generales se prevén acumulados del orden de 20 a 40 mm pudiendo ser mayores de forma puntual", agregó.

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"Las condiciones tienden a mejorar hacia el final de la tarde y durante la noche", completó el reporte.

Por su parte, el servicio diario de Satelmet pronostica para este viernes en nuestra ciudad una mañana fresca con nubosidad variable, algunas precipitaciones débiles y viento en aumento a fuerte del oeste rotando al sur, seguda de una tarde ventosa, con ráfagas fuertes del sudeste, y una noche fría con viento en disminución.