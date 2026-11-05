Cuáles son las calles afectadas por cortes este viernes en Bahía

El tránsito en Bahía tendrá nuevas restricciones a partir de este viernes, iniciando por un corte total en la intersección de Sócrates y Garibaldi, en el marco del plan de bacheo que lleva adelante el Municipio.

La interrupción se extenderá durante 14 días y se sumará a otras obras que ya están en marcha y que continuarán durante las próximas semanas.

En ese sentido, en 12 de Octubre y Sarmiento seguirá la reducción de calzada por aproximadamente tres semanas.

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Debido a los trabajos, la línea 519A, en dirección a Don Ramiro, circulará por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Alem, Sarmiento y retomará su recorrido habitual.

También continuará el corte total en Teniente Farías y O'Higgins, cuya duración estimada es de tres semanas.

Por otra parte, permanecerá interrumpido el tránsito en Bermúdez y Humboldt durante 14 días.

En este sector, la línea 516 modificará su recorrido y circulará por Humboldt, Remedios de Escalada, Rincón, Bermúdez y su itinerario habitual.

Las intervenciones forman parte del plan de bacheo municipal y afectarán la circulación en distintos puntos de la ciudad.