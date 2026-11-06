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Detienen por hurto a una persona con varios antecedentes

El procedimiento se realizó este jueves en un domicilio de Juncal al 400.

El domicilio intervenido

El personal de la Comisaría Segunda realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Moresino producto de un hurto efectuado en la vía publica el pasado 18 de octubre.

Los uniformados mediante imágenes del Centro Único de Monitoreo y cámara particulares lograron identificar a Ernesto Omar Velázquez de 60 años.  El hecho investigado tuvo lugar cuando el damnificado había dejado estacionada su camioneta Renault Kangoo en calle Manuel Molina al 89 y, al regresar, se dio cuenta que le habían sustraído distintos elementos del interior del rodado.

En el procedimiento se pudo recuperar algunos de los elemento que había sustraído Velázquez, además de la moto en la que había huido del lugar. También se pudo aprehender al principal responsable de los hechos.

El detenido estuvo alojado en UP19 (Saavedra) ingresando por reiterados hechos de similares características. Intervienen la UFIJ N.º 7 y el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca. 

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