Una mujer detenida por hurto se quitó las esposas y se fugó de la Comisaría Cuarta

Una mujer de 36 años, identificada como Gloria Elizabeth Benítez, se fugó de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca, donde permanecía detenida por una causa de hurto.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.25 de este jueves, cuando la mujer aprovechó un descuido para quitarse las esposas y escapar por los patios de la dependencia policial.

Según informaron fuentes policiales, la fuga se produjo cuando la efectiva que cumplía funciones de imaginaria se trasladó hasta el sector de guardia para buscar las llaves de las esposas y acompañar a la aprehendida al baño. Al regresar, constató que Benítez ya no estaba y que había logrado evadirse.

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La mujer había sido detenida el miércoles, alrededor de las 22, en un procedimiento realizado en un hotel de Green, por un hecho de hurto; y se encontraba a disposición de la UFIJ Nº 15.

De acuerdo con la información aportada, Benítez había estado alojada en la Unidad Penitenciaria Nº 19 desde el 7 de mayo de este año y había recuperado la libertad hacía aproximadamente una semana.

Tras constatarse la evasión, se dispuso la clausura de los calabozos por orden judicial.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la fuga y dar con el paradero de la mujer.