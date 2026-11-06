El folclore argentino tendrá su homenaje en el Café Histórico

En el marco del Día de la Tradición y del ciclo cultural Bahía Blanca No Olvida, el Café Histórico, ubicado en avenida Colón 602, será escenario de un homenaje a Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune y Argentino Luna, tres referentes de la música folclórica argentina.

La actividad está prevista para el próximo martes, a las 21:30, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se descubrirá una placa conmemorativa con las imágenes de los tres artistas, como reconocimiento a sus trayectorias y aportes a la cultura popular.

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El encuentro incluirá una disertación a cargo de José Valle, escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, quien abordará la vida, el legado artístico y la relevancia cultural de los homenajeados.

La propuesta también contará con presentaciones musicales. Gaby, conocida como "La voz sensual del tango", interpretará canciones del repertorio nacional y popular. En esta oportunidad, estará acompañada por el Coro del Centro de Jubilados de Vista Alegre.

Tres referentes del folclore nacional

Atahualpa Yupanqui, nacido en Pergamino, fue compositor, guitarrista, cantante y escritor. Su obra estuvo vinculada con los paisajes argentinos y las vivencias de los sectores populares. A lo largo de su trayectoria compuso más de 1200 canciones y publicó numerosos libros.

Por su parte, Jorge Cafrune, oriundo de Jujuy, fue uno de los intérpretes destacados del folclore argentino. Su repertorio y su compromiso con las expresiones culturales populares lo convirtieron en una figura reconocida de la música nacional.

Argentino Luna, conocido como "El Gaucho de Madariaga", fue un cantautor bonaerense cuya producción musical estuvo estrechamente relacionada con la vida rural, las costumbres y las tradiciones de la llanura pampeana. Su obra constituye uno de los exponentes del canto surero.