El rector de la UNS fue elegido vice de la Organización Universitaria Interamericana para el Cono Sur

El rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, fue elegido vicepresidente de la Región Cono Sur de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), una entidad que reúne a más de 400 instituciones y asociaciones de educación superior distribuidas en 28 países de América.

"Recibo esta elección con mucho orgullo y, sobre todo, con un profundo agradecimiento a quienes confiaron en mí para asumir esta responsabilidad. Entiendo que es también un reconocimiento al trabajo que viene realizando la UNS y a su compromiso con la educación pública, la investigación y la cooperación con otras instituciones de la región. La OUI ofrece un espacio muy valioso para compartir experiencias, generar proyectos y fortalecer los vínculos entre nuestras universidades. Espero poder contribuir a ese trabajo colectivo y ampliar las oportunidades de intercambio y colaboración para la UNS y para el conjunto de las universidades del Cono Sur", expresó Vega.

La organización tiene como objetivo promover la cooperación entre universidades del continente y generar espacios de reflexión y acción conjunta para contribuir a la transformación de la educación superior. Su trabajo abarca la internacionalización, la formación de dirigentes universitarios, la innovación educativa, la investigación, la transferencia de conocimientos y el compromiso de las instituciones con la inclusión y el desarrollo sostenible.

La vicepresidencia del Cono Sur comprende a las universidades de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Desde ese espacio se busca fortalecer la participación de las instituciones de la región en los ámbitos de decisión de la OUI, impulsar proyectos de cooperación con otras universidades americanas y facilitar oportunidades de intercambio, formación y financiamiento.

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Entre sus principales líneas de trabajo, la organización promueve programas de movilidad académica presencial y virtual, como eMOVIES; iniciativas de formación para autoridades y equipos de gestión, a través del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) y la Escuela Interamericana de Educación Superior (ESIES); y espacios de intercambio sobre innovación, tecnologías educativas y vinculación entre universidades, sectores productivos y sociedad.

Vega también se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN y preside MetaRed TIC Argentina, espacios desde los que participa en iniciativas de articulación y cooperación entre universidades.