Bahiense del Norte, campeón provincial: "Funcionamos todas como piezas de una gran máquina"

Confirmado su gran presente, Bahiense del Norte se consagró campeón invicto el pasado fin de semana del Torneo Provincial que se realizó en Pergamino.

Sin ceder ningún set en toda la competancia, el tricolor venció a Cedetalvo (mismo rival al que venció en la final de la Licebo), por 25-21, 25-19 y 25-19.

"Como equipo y también en lo personal, muy contenta. Era un objetivo que teníamos desde el año pasado, porque habíamos salido segundas y era la copa que nos faltaba", contó la jugadora Lucía López Fresco en El Diario Deportivo.

Además, del título grupo, el elenco dirigido por Matías Pasquarella también tuvo una gran cosecha en premios individuales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lucía, por su parte, fue elegida como la mejor jugadora del torneo.

Además, Tatiana Delgado (mejor receptora), Victoria Vargas (Mejor Atacante) y Selene Kees (mejor armadora).

"El hecho de habernos consolidado como equipo demuestra todo lo que entrenamos durante estos meses", agregó la oriunda de Choele Choel, en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play.

Este y todos los logros conseguidos por Bahiense en este año llegan después de un hito conseguido por el club, que fue disputar la Liga Argentina el último verano, el certamen que reúne a los mejores del país.

"La verdad es que la diferencia de nivel es mucha, ya lo pudimos ver en la primera mitad del año, más que nada a nivel local. Ahora el desafío que teníamos era obtener este trofeo a nivel provincial y consolidarnos como equipo pensando en lo que va a ser la Liga Profesional que vamos a jugar en el verano", admitió Lucía.

"La Liga del verano que pasó fue la primera a nivel personal, pero puedo decir que se nota la diferencia. Fue un antes y un después porque nos ayudó a consolidarnos como equipo", remarcó.

Aunque el objetivo principal llegará en el verano, cuando el tricolor dispute su segunda Liga, durante el año también fueron tachando logros.

"Nosotras vamos trabajando con el objetivo final, que es dar la mejor performance en la Liga, pero no dejamos de tener en vista los micro objetivos que tenemos en el camino: el torneo local, la Licebo y el Provincial", enumeró Lucía.

Además, explicó en qué notó ese mayor crecimiento tras la gran experiencia nacional.

"La madurez que te da sobre el juego y no ser condenatorios con el error. Pensar que siempre hay otra pelota, hay que pensar en la que sigue. El mayor fruto fue la consolidación que logramos como equipo. Lo hablamos mucho durante el fin de semana, funcionamos todas como piezas de una gran máquina", comparó.

Con la participación confirmada en la próxima Liga, Bahiense terminará de darle forma a su plantel en los próximos días para encarar una nueva participación en la elite nacional.

"Los nervios, la ansiedad y las ganas de querer jugarla siempre están. Y también es lindo no perder eso, de querer jugarla. Aunque sí con otra organización, otra estructura, sabiendo lo que nos vamos a encontrar. Calma por un momento, pero siempre va a estar esa emoción latente", contó Lucía.

Mirá la nota completa: