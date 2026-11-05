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Participación bahiense en el Provincial de tenis de mesa

El equipo denominado Top Gun alcanzó la fase final en el certamen disputado en Santa Clara del Mar.

La representación de la Asociación Bahiense de Tenis de Mesa. Foto: ABTM.

El fin de semana pasado el equipo Top Gun, fue la delegación que representó a la Asociación Bahiense de Tenis de mesa (ABTM), y participó en la etapa final del Campeonato Provincial organizado por la Federación Provincial (FEBATEM) en la ciudad de Santa Clara del Mar.

El equipo de Tercera categoría, compuesto por Pedro Pesci, Ricardo Chaga, Horacio Fernández y Ezequiel Torres, culminó en la quinta posición luego de vencer en octavos a Villa Gesell por 4-1, perder ante Tandil 4-1 en cuartos de final y luego vencer a Studio Ping Pong (CABA) y Necochea 3-2 ambos casos.

El equipo de Segunda compuesto por Javier Maroun, Fernando Buezas, Gerardo Simil, Cristian Chaga y Nahuel Britez, logró el subcampeonato luego de vencer en cuartos de final a Coronel Suárez por 4-0 y en semifinales a Morón 4-1. Fue vencido por Balcarce en la final 4-2.

El coaching de ambos equipos estuvo a cargo de Dante Pesci.

Inscripciones

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa te invita a participar de la séptima fecha puntuable del Circuito Anual 2026.

Como es habitual, la jornada se llevará a cabo en el Polideportivo Norte (Vieytes 2700), este sábado a las 9.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma online mediante el siguiente enlace: https://abtm.ar/inscripcion.

El pago de las inscripciones se realizará el mismo día del torneo, 30 minutos antes del comienzo de cada categoría y únicamente en efectivo.

En el siguiente enlace podrán consultar a qué categoría pertenecen: https://abtm.ar/rating

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