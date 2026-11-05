Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

El portugués llegó a su selección en 2003 y desde 2007 se desempeñaba como capitán. Foto: Archivo La Nueva.

En un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, el astro portugués (41 años) leyó este lunes una extensa carta en la que anunció su retiro de la selección de su país, de la cual venía siendo capitán.

Ronaldo disputó 234 partidos oficiales con la divisa bordó, con la que anotó 146 goles (máximo goleador de su país). A nivel títulos, fue campeón de la Eurocopa 2016, de la Nations League 2018-19 y de la Nations League 2024-25.

Este fue el comunicado que leyó Cristiano en un video el actual delantero del Al-Nassr FC de la Liga Profesional de Arabia Saudita:

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"Para los portugueses ha llegado el día de devolver la camiseta 7 de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llegó la hora de entregarla al futuro. No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman sólo con la cabeza, también se toman con el corazón. Finaliza así un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre", dijo.

"Cuando miro atrás y pienso en todo que viví en la seleccion, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos. Veo gente, veo inmigrantes que durante 90 minutos sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo millones de portugueses que nunca conocí en persona, pero fueron parte de mi vida. Porque al final de todo el fútbol es mucho más grande que uno juego. El fútbol es gente", agregó.

"A lo largo de mi carrera en la selección traté de superar mi límites. Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré y hubo derrotas que aún hoy existen. Algo que me cuesta recordar. Porque yo también fallé, también sufrí... Hubo momentos en que no pude darle a los portugueses lo que tanto querían. Pero nunca me rendí y, sobre todo, todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal", agregó.

"A lo largo de estos años aprendí cosas muy simples. Los goles pasan, las copas quedan en los museos. Los récords terminan batiéndose, pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de personas. Si alguna vez te hice feliz, si alguna vez un gol mío te hizo abrazar a alguien u olvidar una preocupación. Todo valió la pena. Porque ser portugués también es esto. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos y volvemos a creer en Portugal", afirmó.

"Siempre hará falta gente joven que sueñe, jugadores que nunca se rindan, nuevas generaciones que crean que es es posible llegar a donde nadie llegó", sostuvo.

"A mi compañeros, gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, cada victoria la celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser su capitán, pero ningún capitán camina solo y por eso sos parte de mi historia A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, guardarropas, empleados y tanta gente que ha trabajado conmigo a lo largo de los años: gracias. Muchos de ustedes nunca aparecieron en fotografías, pero sin ti, ninguna de mis fotografías hubiera sido posible. A mi familia, gracias por haber compartido este sueño conmigo", dijo.

"Portugal: este es el sentimiento que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Hoy termina mi paseo por el campo de juego con selección nacional. Lo hago con la cabeza en alto, con orgullo por el camino recorrido y con el convencimiento de que di todo lo que tenía por Portugal. Sepan que nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria portuguesa con ustedes", indicó.

"Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo.Hoy me doy cuenta que la mayor victoria fue representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir una sueño que empezó cuando yo era apenas un niño en el bosque corriendo detrás una pelota. Queda el orgullo de vestir la camiseta 7 para siempre", concluyó.