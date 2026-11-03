El último mensaje de la copiloto a su novio 10 minutos antes del accidente fatal del avión en Florida

Nathalia Gadelha Filgueiras, la copiloto de solo 20 años que murió junto a otras ocho personas en un accidente de avión en Florida, le mandó un mensaje a su novio advirtiendo sobre las condiciones peligrosas del vuelo minutos antes de que el Learjet 60 se precipitara en una zona residencial de Palm Beach.

Según contó su padrastro, Thiago Corteleti, al New York Post, la copiloto le escribió a su novio las 12:40: “Tengo turbulencia, tengo hielo”. Diez minutos después, el avión se estrelló y no hubo sobrevivientes.

El capitán de la aeronave, Jeff Gregory, de 55 años, fue identificado como la voz que recitó el Padrenuestro en los segundos finales, según registros de audio. En la grabación, también se escucha a Filgueiras gritar: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”. Sus últimas palabras fueron: “¡Cuidado, Jeff! Cuidado. Santo cielo, se nos acabó el tiempo”.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando el jet privado, que había partido de Austin, Texas, rumbo a las Bahamas, cayó a gran velocidad y explotó al tocar tierra. Todos los ocupantes murieron en el acto. El siniestro dejó un cráter y obligó a evacuar a unas 600 personas de la zona.

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A pesar de su corta edad, Filgueiras ya acumulaba más de 1.300 horas de vuelo y había obtenido su licencia de piloto privado cuando aún estaba en la secundaria, en octubre de 2023, incluso antes de tener registro de conducir.

“Definitivamente lo cuento con orgullo porque la gente dice ‘no podés manejar’, y yo respondo ‘sí, pero puedo volar’”, había contado en una entrevista con un medio local.

La joven solía compartir en redes sociales imágenes y videos junto a su novio, con quien volaba frecuentemente.

Su madre, Camila Corteleti, confirmó la muerte de su hija en la explosión. “Le encantaba la libertad. Era completamente diferente ver el mundo desde la cima”, dijo Corteleti al diario The New York Times.

Quiénes eran las víctimas del accidente

Entre los nueve fallecidos se encontraba una familia de Texas: el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp —artista ceramista— y sus dos hijas, Bella y Emma. También viajaban la niñera de la familia, Anita María Cetina, dos amigos, Rachel Reed y Charmi Fehr, y los dos pilotos.

Robinson, de 44 años, era CEO de las empresas de software Retention y RB2B, y había trabajado previamente en Lehman Brothers y Barclays Capital, según su perfil de LinkedIn.

El vuelo había partido desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas con destino a North Eleuthera, en las Bahamas, pero perdió el control y descendió casi 27.000 pies en aproximadamente un minuto.

Las autoridades aún investigan las causas del brusco descenso del avión. Hasta el momento, no se reportaron heridos en tierra.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el hecho como “catastrófico”, mientras que el secretario de Transporte, Sean Duffy, lo describió como “una tragedia horrible”. (TN)