La Justicia allanó una prepaga y un sanatorio por el error en las historias clínicas de Maradona y Don Diego

La Justicia ordenó la realización de allanamientos a la casa matriz de Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, con el objetivo de esclarecer los errores en las historias clínicas de Diego Armando Maradona y su padre, Don Diego.

Efectivos de la Dirección Cibercrimen de la Policía Bonaerense llevaron a cabo los procedimientos para "examinar los servidores y/o el sistema informático relativo a la gestión de los análisis de laboratorio" del astro argentino y su progenitor, fallecido el 25 de junio de 2015 en la clínica allanada.

El fin de los operativos fue constatar "cómo se produjo, en qué fecha ocurrió y qué usuarios intervinieron en las operaciones que habrían llevado a insertar estudios realizados al padre como pertenecientes" al célebre futbolista, según precisaron.

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Los allanamientos fueron solicitados por los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella ante el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del magistrado Esteban Rossignoli, quien dio lugar a la solicitud.

La controversia en el juicio por la muerte de Maradona surgió cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi -perito de la Junta Médica Interdisciplinaria- prestó testimonio acerca de la supuesta “enfermedad renal crónica” del paciente, descripta en el documento de 138 páginas.

Los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de la coordinadora de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Edith Forlini, compararon los análisis de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y corroboraron que los números de socios eran distintos.

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años. (NA)