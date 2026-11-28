Con 19 goles y la capitanía, Nahuel Colmenares fue una de las grandes banderas del Olimpo campeón 2026 en el torneo de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

El "9" de General Roca cerró el año con dos tantos, en la victoria ante Comercial por 5 a 1 en cancha de Liniers. Uno fue de penal y el otro tras una gran cabezazo en un córner, en el partido que le dio el ascenso al aurinegro a la elite local.

"Estoy muy contento, el grupo lo supo sacar adelante y fuimos muy superiores", admitió Nahuel en plenos festejos.

"Sabíamos que había que jugar así: como una final y no relajarnos. Salimos desde el comienzo así y por eso terminamos con un marcador tan abultado", agregó el goleador luego de recibir la copa en manos de Fabián Diana y Mario Martínez.

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Nahuel fue uno de los jugadores que sufrió el golpe del descenso y ahora le toca disfrutar de la vuelta, luego de sólo una temporada.

"Lo del año pasado fue un golpe muy duro, lo sufrimos. Los que nos quedamos tocamos fondo y pudimos salir adelante. Estoy muy contento porque pudimos devolver a Olimpo a donde merece", remarcó.

"Los que jugaron (aquellos que se sumaron del plantel del Federal A) tienen sentido de pertenencia y son de club, vinieron a sumar. Me pone muy contento por ellos y por nosotros", agradeció el goleador.

En lo personal, Colmenares cerró un año a puro gol siendo una de las grandes figuras del campeón.

"No hay palabras para describir lo que significa para mí, me vino a ver mi familia que no venía hace un año. Es para ellos y para todo el grupo este que gracias a ellos puedo hacer los goles", resumió Nahuel.

"El año pasado también me había tocado ser goleador pero no pudimos cumplir los objetivos. Este año por suerte se dio todo y estoy muy contento", cerró.