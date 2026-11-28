Marco González (Olimpo) y Martín Gatti (Comercial), cara a cara por el ascenso. Fotos: Archivo-La Nueva.

Comercial, ganador del Apertura, y Olimpo, que se quedó con el Clausura, se medirán esta tarde para definir al campeón y ascendido del Torneo de Primera División "B" de la Liga del Sur.

La final anual se jugará en cancha de Liniers desde las 17.

El árbitro principal del encuentro será Lucas De Dios.

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En caso de igualdad en los 90 minutos, el campeón y que logre el salto a la elite local se definirá por penales.

El perdedor, en tanto, jugará ante Sporting por la Promoción.

Esa instancia comenzará en Punta Alta y si gana el rojinegro mantendrá su plaza. Si gana el que viene del ascenso, habrá un partido más en cancha neutral.

*La previa con La Nueva.

Mauricio Villalobos, defensor de Comercial, y Felipe Santamarina, volante de Olimpo, palpitaron la final en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play.

“Para nosotros será el partido más importante del año, debemos jugar al 110% si queremos cumplir el sueño que este club viene buscando desde hace tanto tiempo”, fue la reflexión del defensor verdiamarillo.

"Los dos somos grandes equipos, los dos mejores del año. Creo que Comercial fue el mejor de la primera parte del año y nosotros de la segunda. Creo que es una gran final, ojalá que gane el mejor y que seamos nosotros", analizó Santamarina.

*Entradas

Ambos equipos pusieron en venta desde el jueves las entradas y hoy continuarán en las boleterías del estadio.

El valor de las mismas serán los siguientes:

-Generales: $15.000

-Jubilados y menores: $10.000

*Accesos

La parcialidad de Olimpo ingresará al Doctor Alejandro Pérez por avenida Alem y ocupará la tribuna ubicada sobre calle Trelew.

Mientras que los hinchas de Comercial entrarán a la cancha por calle 12 de octubre y se ubicarán en el sector habitualmente local.

*Juega

Santiago Llanos podrá estar esta tarde para Olimpo, pese a ser expulsado en la semifinal ante Tiro Federal.

La dirigencia aurinegra apeló a la sanción sobre una de sus grandes figuras y tuvo respuesta favorable, tras presentar pruebas por la roja mostrada por el árbitro Franco Páez.

*Mitad y mitad

Comercial y Olimpo se repartieron medio año para cada uno, prácticamente.

En el Apertura el elenco de Ingeniero White ganó la fase regular y también los playoffs, lo que le permitió estar en la definición de hoy.

En el primer tramo el portuario sumó 27 puntos, con 8 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.

El aurinegro, en tanto, quedó sexto y no ingresó a los playoffs.

Luego, en los cruces, Comercial eliminó Sansinena y Tiro Federal por penales: 3 a 2 y 3 a 0, luego de igualar sin goles en las dos llaves.

En Clausura Olimpo ganó la etapa clasificatoria con 30 unidades, producto de 9 victorias, 3 igualdes y 2 caídas.

Mientras que Comercial fue cuarto, por lo que cruzaron en semifinales.

En los playoffs eliminó a su rival de esta tarde por 1 a 0 (gol de Juan Marcos Acosta) y Tiro Federal por 2 a 0 (Felipe Santamarina y Santiago Llanos).

*Últimos antecedentes

Los rivales de esta tarde se enfrentaron cinco veces esta temporada, repartiéndose resultados.

En el Apertura, Comercial se quedó con los dos cruces de la fase regular: 1 a 0 (gol de Francisco Centeno) y 2 a 1 (Galo Fógel anotó para el aurinegro y Juan Manuel Cartes y Joaquín Rachi, para el portuario).

Mientras que en el Clausura la estadística le favorece a Olimpo, que ganó los últimos dos: 4-0 en la fase regular (goles de Joaquín Vidal -2-, Jeremías Quidel y Nahuel Colmenares) y el citado por las semifinales de los playoffs (1 a 0 con tanto de Juan Marcos Acosta, en el Carminatti).

Además, por la tercera fecha, igualaron 1 a 1 en Ingeniero White: para el local marcó Alejo Gil y para la visita, Teo Pradilla.