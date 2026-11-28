Independiente de Avellaneda visitará esta noche a Vélez Sarsfield, por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que definirá al primer clasificado a las semifinales.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue el bahiense Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá alargue y de persistir, penales.

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El que gane de esta llave se medirá ante el vencedor del cruce entre Instituto y River, que cruzarán hoy desde las 22.

*La previa

Vélez fue uno de los mejores equipos en la primera fase, ya que sumó 28 puntos para finalizar tercero en la Zona A con 28 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, el "Fortín" finalizó sexto, por lo que está prácticamente obligado a consagrarse campeón para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En los octavos de final, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sufrieron y mucho para eliminar a Belgrano de Córdoba en los penales.

Independiente, por su parte, se clasificó de manera milagrosa a los playoffs gracias a un triunfo agónico contra Deportivo Riestra.

Ya en los octavos de final, el "Rojo", que busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos locales, dio el golpe en La Paternal y derrotó 2-1 a Argentinos Juniors, que fue uno de los equipos más regulares de la temporada.

*Probables formaciones

-Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leonardo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

-Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

-Estadio: José Amalfitani

-Árbitro: Facundo Tello

-VAR: Salomé Di Iorio

-Hora: 20.

-TV: TNT Sports Premium