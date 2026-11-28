Con Franco Colapinto (Alpine) como protagonista continúa hoy la acción del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la fecha 22 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el autódromo de Lusail tendrá hoy la Práctica Libre 3 (desde las 11.30) y la Clasificación (a las 15) de cara a la carrera final, que irá el domingo a las 13.

En la tandas de entrenamientos de ayer, el pilarense terminó 12° y 15° en sus primeras salidas a pista.

"Estuvimos muy mal, tuvimos problemas con el freno, quilombo... y con la banderas rojas no pude dar muchas vueltas", dijo Colapinto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"No fue particularmente un buen día", redondeó.

El más veloz en ambas prácticas fue el vigente campeón Andrea Kimi Antonelli, quien dominó los relojes con su Mercedes.

Gasly, en tanto, fue décimo en la primera salida y 12° en la segunda, pese a sufrir un fuerte despiste.

*Posiciones de las prácticas libres 1 y 2