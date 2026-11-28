Las instalaciones del club Coronel Suárez RHC serán la sede este sábado de la segunda etapa del circuito de seven de la Unión de Rugby del Sur.

En este caso con la edición 26 del torneo "José R. Durañona", un clásico de final de temporada en materia de juego reducido, que tiene a Sociedad Sportiva como ganador de la Copa de Oro en las últimas dos ediciones.

Los participantes estarán divididos en dos zonas de cuatro equipos: Sociedad Sportiva, Coronel Suárez RHC, combinado "Tornquins" (jugadores de El Nacional) y combinado "Estrellas Apagadas" (jugadores de Coronel Suárez RHC) en la zona A y Universitario, Argentino, combinado "Suárez Big" y Pringles RC en el grupo B.

Universitario ganó la primera etapa del circuito de seven URS 2026.

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La actividad comenzará 13.30 y se extenderá 19.10 aproximadamente con la disputa de la final por la Copa de Oro.

El circuito de seven de la URS comenzó la semana pasada con el torneo "Águilas del Sur" que organizó el club Argentino y en el que se coronó campeón Universitario en la división superior.

En el historial reciente del seven de Suárez los campeones vienen siendo Sociedad Sportiva (2024 y 2025), Argentino (2023), Universitario (2022) y Champagnat (2019).

La siguiente etapa del circuito será el 5 de diciembre con la realización del torneo "Sur de la República" que organizará Sociedad Sportiva en La Carrindanga y que incluirá un torneo de fútbol femenino.

Por último, la temporada oficial 2026 culminará el torneo de Universidad Nacional del Sur previsto para el 12 de diciembre en La Madriguera, donde la propuesta en varones tendrá un perfil más recreativo, ya que estará dirigido a jugadores de 95 kilos o más. A la par se jugará un seven femenino.