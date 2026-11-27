El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un nuevo desafío este fin de semana en la Fórmula 1, en la que será una nueva edición del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del campeonato.

Este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail, que cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros.

La actividad comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 10:30 de la mañana y las 2 de la tarde, respectivamente.

Al día siguiente, el sábado, se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, mientras que la clasificación está programada para las 15.

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Finalmente, la carrera del Gran Premio de Qatar se disputará el domingo desde las 13.

Colapinto llega con la ilusión al máximo, ya que viene de quedar sexto en el GP de Las Vegas, en la que fue una de las mejores carreras de las últimas décadas. Este resultado, además, le permitió volver a sumar luego de seis fechas de sequía, la cual comenzó en Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La de este año será la tercera participación para Colapinto en el GP de Qatar, donde todavía no pudo sumar puntos. En 2024 debió abandonar al verse involucrado en un choque en la primera vuelta, mientras que en 2025 finalizó decimocuarto.

En lo que respecta a las primeras posiciones del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ya se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años. En la segunda posición está el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el top 5 lo completan los británicos Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

*La agenda

-Viernes

Práctica libre 1 a las 10:30

Práctica libre 2 a las 14

-Sábado

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15

-Domingo

Carrera a las 13