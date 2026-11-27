Franco Colapinto analizó su primer día de acción en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la fecha 22 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino fue 12° y 15° tras las primeras dos prácticas libres en Lusail.

"Estuvimos muy mal, tuvimos problemas con el freno, quilombo... y con la banderas rojas no pude dar muchas vueltas", dijo el piloto de Alpine en diálogo con ESPN.

"Hay mucho por entender hoy a la noche, no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Hay que trabajar para mejorar y dar un salto para mañana. No fue particularmente un buen día, hay que darlo vuelta para mañana", agregó.

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En ese sentido, la actividad continuará mañana sábado, con la Práctica Libre 3 (desde las 11.30) y la Clasificación (15).

El domingo, en tanto, la carrea final del Gran Premio se pondrá en marcha a las 13.

"En la defensa estamos bien, pero hay que intentar ir un poco más rápido sino se va a complicar el domingo. Hay que intentar entender que pasó hoy, con los problemas, y mañana la Qualy va a ser importante", cerró el pilarense.