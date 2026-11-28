Joaquín Vidal abrió el partido con un golazo a los 9 minutos. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Mientras la pelota viajaba por el aire con una comba perfecta era imposible no imaginarla dentro del arco.

Es que a Joaquín Vidal le dieron un metro, se internó en el área y envolvió la pelota perfecto para marcar un golazo y abrir el camino de Olimpo, que goleó Comercial para consagrarse campeón y lograr el ascenso a la Primera División "A" de la Liga del Sur.

"Vi que me quedó el espacio para ir y chau... le pegué", resumió Joaquín en pleno festejo.

Tras el 1 a 0, el aurinegro demostró toda su superioridad y terminó ganando por 5 a 1 en cancha de Liniers.

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Jaoco marcó otro tanto más y los otros fueron obra de Nahuel Colmenares (doblete, uno de penal) e Ivo Di Búo.

"Estoy muy contento por lo que conseguimos. Habíamos arrancado el año complicados en el Apertura, pero los chicos se adaptaron rápido y pudimos cerrar el año de la mejor manera", admitió Vidal.

"Lo principal era volver lo más rápido posible, no pensamos que se iba a dar tan rápido. Es una alegría enorme", agregó Joaquín.

Tan sólo un temporada duró el periplo de Olimpo por la "B", para retornar a la elite local con un año en el que fue de menor a mayor.

Tras ser sexto en el Torneo Apertura y no ingresar a los playoffs, tuvo un Torneo Clausura de lujo.

El equipo dirigido por Marco González ganó la etapa clasificatoria con 30 unidades, producto de 9 victorias, 3 igualdades y 2 caídas.

Luego, en los playoffs eliminó a Comercial en semis (1 a 0) y venció a Tiro Federal en la final de los cruces (2 a 0).