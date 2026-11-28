Lautaro Martínez abrió el camino en el triunfo de Inter ante Genoa, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

El bahiense marcó el primer tanto, a los 30 minutos, en la victoria por 5 a 0 en el Giuseppe Meazza.

Los otros tantos del elenco milanés los anotaron Thuram (a los 40 y 54 minutos) y Susic de penal (48m.).

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Con esta victoria, el equipo que capitanea el jugador surgido en Liniers llegó a 32 puntos y quedó como único escolta de Lazio, que lidera con 35 unidades.

El gol de esta tarde significó el segundo consecutivo para Lautaro, que venía de marcar en la victoria ante Stuttgart por la Champions League.

Además, lleva 2 en los últimos 3 partidos cuando regresó de una lesión muscular que lo alejó de las canchas por más de un mes.