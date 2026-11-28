En una jugada que tuvo un centro a la espalda de la defensa y que le quedó de frente al arco a Ramón Sosa, el Palmeiras se puso en ventaja ante Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores. El tanto del Verdao llegó a los 6 minutos del segundo tiempo.

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, ante 60 mil personas según cálculos difundidos por medios acreditados.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien cuenta con asistencia en el VAR de su compatriota Juan Soto, ya amonestó a cinco jugadores: dos de Estudiantes (Leandro González Pirez y Marcos Rojo) y los tres restantes de Palmeiras (Juan Manuel López, Agustín Giay y el arquero Carlos Miguel).

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El encuentro se puede ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

De empatar sin goles habrá alargue y de persistir, se definirá por penales.

La final comenzó este sábado con un minuto de silencio en memoria de las 71 víctimas de la tragedia aérea de Chapecoense, de la que se cumplen diez años.

Formaciones

Así salieron los equipos a la cancha:

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Alexander Barboza, Murilo, Gustavo Gomez y Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista y Jhon Arias; Juan Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos; y Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Cronología

17.04. ¡Comenzó el partido!

17.11. A los 7m de iniciado Estudiantes generó la primera situación frente al arco rival, con un remate de frente.

17.20. Palmeiras tiene la pelota pero no genera peligro en el arco de Fernando Muslera.

17.25. Piovi le pega de afuera, tras un rechazo en el área brasileña, pero la pelota se va desviada. Siguen cero a cero.

17.27. En la salida de Palmeiras hubo falta de Estudiantes y el árbitro le mostró la amarilla a Leandro González Pirez.

17.28. Pausa para hidratación.

17.37. Tarjeta amarilla para el argentino Juan Manuel López (Palmeiras) por un fuerte empujón a Marcos Rojo, a los 32m. De inmediato el árbitro también amonestó a Agustín Giay (Palmeiras). Siguen cero a cero.

17.44. El venezolano Jesús Valenzuela mostró otras dos amarillas: al arquero Carlos Miguel (Palmeiras) y al central Marcos Rojo (Estudiantes). Así fue la situación:

17.45. El encuentro transcurre los 41 minutos y Estudiantes recupera la iniciativa, logrando una buena entrada al área grande de Carrillo, pero la defensa brasileña anuló el intento.

17.48. Buena llegada de Palmeiras por el sector izquierdo de la defensa Pincha, generada por Lucas Evangelista. La pelota pegó en el palo y la retuvo Muslera. Esta fue la acción:

17.52. Tras un tiro de esquina de Palmeiras conectó el cabezazo Murilo pero la encontró el arquero Muslera.

17.52. Final del primer tiempo, final empatada en cero.

18.12. ¡Comenzó el segundo tiempo en Montevideo!

18.18. Palmeiras se puso en ventaja con gol de Ramón Sosa a los 6 minutos. Este fue el gol:

18.22. Guido Carrillo lo tuvo de chilena, pero el arquero Carlos Miguel la sacó justo, tirándose sobre su palo derecho. Así fue la increíble jugada: