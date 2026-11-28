Comenzó una nueva temporada del Circuito Mundial de Seven y Los Pumas 7´s tuvieron una jornada implacable para ganar sus tres compromisos del grupo y meterse en las semifinales de Dubai de manera invicta.

En el primer tuno vencieron a Sudáfrica por 26-19, en el segundo a Estados Unidos por 35-24, y en el último partido a Australia por 26-17.

Aún esperan rival para las semifinales, instancia en la que cruzará contra el 2º del grupo B. El partido se disputará este domingo a las 7.06 (hora de nuestro país).

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El equipo albiceleste, con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, tuvo en la figura de Luciano González al jugador destacado con seis tries convertidos.

En el debut llegó Sudáfrica, rival que venía de vencer seis veces seguidas a Los Pumas 7´s en la temporada pasada. El último triunfo ante los Blitzboks había sido justamente en Dubai 2025-26 por 19 a 14.

Argentina siempre tuvo respuestas para mantener la ventaja, a pesar que los sudafricanos empataron el partido en 12 en el cierre del primer tiempo. En la segunda parte Los Pumas 7s tomaron otra vez la iniciativa y sellaron la victoria con el tercer try de Luciano González. Sudáfrica recortó (26-19) pero no le alcanzó.

En este partido el equipo argentino formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Martiniano Arrieta, Joaquín Pellandini, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc (no participó Francisco Calello). Los tries los marcaron Luciano González (x3) y Matteo Graziano; mientras que Santiago Vera Feld (x2) y Santiago Mare aportaron las conversiones.

El segundo compromiso fue ante Estados Unidos, seleccionado que logró el ascenso a la máxima categoría del circuito. A los dirigidos por Santiago Gómez Cora les costó este partido ya que los estadounidenses estuvieron en ventaja en diferentes momentos, incluso a pesar de haber recibido una tarjeta amarilla en un momento.

Sin embargo con un buen scrum y otra vez con puntos del mendocino "Lucho" González, el seleccionado albiceleste pudo revertir la historia.

Los Pumas 7s formaron con Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Martiniano Arrieta, Santiago Vera Feld, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. También participaron Santino Zangara, Joaquín Pellandini, Juan Patricio Batac, Sebastián Dubuc y Francisco Calello. Los tries los marcaron Luciano González (2), Matteo Graziano, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta; mientras que Santiago Vera Feld aportó cinco conversiones.

En el último partido de la fase de grupos, y por el boleto a semifinales, Los Pumas 7s se enfrentaron con Australia. Si bien los Aussies comenzaron mejor, nuevamente Argentina se puso en partido con try de Luciano González (su sexto de la jornada), aunque el rival siempre estuvo al acecho en el marcador. A falta de un minuto, Marcos Moneta (hizo de medio scrum tras una lesión de Pellandini), sacó la pelota del scrum y se lanzó hacia el ingoal para estirar la ventaja. Australia marcó en la última del partido pero no hubo tiempo para más y Los Pumas 7´s ganaron 26-17. De esta manera finalizaron el día invictos y avanzaron a las semifinales.

El elenco nacional formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Martiniano Arrieta, Joaquín Pellandini, Juan Patricio Batac, Sebastián Dubuc y Francisco Calello.

Marcaron los tries Luciano González, Santino Zangara, Sebastián Dubuc y Marcos Moneta; mientras que Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Marcos Moneta aportaron las conversiones. (Con información de prensa UAR).