Con balance positivo cerraron este sábado los seleccionados masculino y femenino de la Unión de Rugby del Sur su presentación en la jornada inaugural del Seven de la República, certamen de selecciones provinciales organizado por la UAR en Paraná.

En varones el equipo dirigido por Diego Samuel ganó sus tres encuentros correspondientes a la zona Ascenso, que disputó sus partidos en la sede Paraná Rowing.

En su primer partido Sur 7s se impuso a Tierra del Fuego por 15 a 5, con tries de Pedro Zorzano (2) y Joaquín Rey Saravia.

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Luego derrotó a Lagos del Sur por 17 a 12, duelo en el que los puntos del ganador llegaron por tries de Pedro Zorzano, Felipe Serrat y Joaquín Rey Saravia.

Por último en el atardecer Sur 7s varones se impuso a Misiones por 19 a 12, con tries de Gonzalo Beramendi, Pedro Zorzano y Tomás Bermúdez, más conversiones de Tobías Andrade.

Con estos resultados está prácticamente asegurado el primer puesto de la zona 5 su pase a la final, aunque todavía tiene que disputar este domingo un partido más. Que será ante Jujuy a las 8.40.

En la rama femenina las dirigidas por Oscar Benvenuto ganaron uno de los dos enfrentamientos del sábado, quedando uno más por disputar de fase de grupos para este domingo. Será ante Jujuy mañana a las 16.40.

Isabella Gaspar (Sur 7s) intenta frenar a la jugadora de Austral.

En encuentros correspondientes a la zona Desarrollo las chicas de Sur 7s iniciaron su participación con triunfo ante Austral por 12 a 10, con tries de Hanna Bajura y Victoria Cánepa, más conversión de Nadine Blanco.

En su segunda presentación fue derrota de la URS ante la Unión Andina por 29 a 14.

Los equipos

Estos son los planteles y staffs de los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur:

Sur 7s (femenino): Sofía Almirón, Antonella Azcarate, Hannah Bajura, Nadine Blanco, María Victoria Cánepa, Isabella Gaspar, Gianella Giménez, Melina González, Micaela Vergara, Sofía Villafain, Antonella Zengarini y María Eugenia Zengarini. Staff: Oscar Benvenuto (entrenador); Eliana Teófilo (asistente) y Emilia Cos (mánager).

Sur 7s (masculino): Tobías Andrade, Gonzalo Beramendi, Tomás Bermúdez, Tiziano Copreni, Alán Martínez, Nicolás Nouviale, Fermín Otaño, Antonio Rey Saravia, Juan Cruz Samuel, Antonio Scolari, Felipe Serrat y Pedro Zorzano. Staff: Diego Samuel (entrenador); Mariano Marsili (asistente); Lisandro Flores (PF); Sebastián Mazzeo (kinesiólogo); Mariano Minnaard (director Centro URS); Joaquín Lobato (mánager).