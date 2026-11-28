Olimpo hizo gala de su enorme calidad individual, trasladado a lo colectivo, goleó a Comercial 5 a 1 y sacó pasaje a la elite del fútbol doméstico en cancha de Liniers.

Sin brillar, pero pegando en los momentos justos y haciendo uso del poder de fuego en los metros finales, resolvió con facilidad un partido que amagaba a ser mucho más parejo.

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Incluso, a los 20 segundos, el árbitro Lucas de Dios --de muy flojo cometido-- ignoró un claro penal para el elenco portuario que pudo haber cambiado el desarrollo del trámite.

Aún así, el elenco de Marco González estuvo agazapado y aprovechó las fragilidades defensivas de su oponente.

Abrió el camino a la victoria con un golazo de Joaquín Vidal, a los 7 minutos, y sacó mucha diferencia número antes del intervalo.

El 7 clavó un derechazo en el ángulo superior izquierdo de Rocky Alvarez para darle tranquilidad a su equipo.

Recién cerca de la media hora, el conjunto whitense tuvo alguna aproximación con un córner cerrado de Racchi --el mejor de Comercial-- que encontró una buena respuesta de Jona Acosta.

A falta de 10 minutos, llegó el segundo tanto aurinegro. Vega la mandó al área, Colmenares alcanzó a puntear el balón que dio en el palo y le cayó a Di Buo, quien a boca de jarro tocó al gol sin ningún rival cerca.

Y tras cartón, llegó el tercero. Alvarez le cometió un claro penal a Llanos, pero De Dios no lo sancionó. Pero el defensor Sáez --creyendo que el colegiado había cobrado la pena máxima-- agarró la pelota con la mano dentro del área y entonces sí el juez marcó el punto penal. De no creer.

Colmenares remató cruzado de derecha, la pelota pegó en el palo derecho y entró mansamente. Un 3-0 lapidario y exagerado para el trámite.

El primer acto se cerró con algunas escaramuzas entre los hinchas de Comercial.

Ya en el complemento, Rachi encaró de derecha hacia adentro del área y Osinaga lo tocó. Penal y primer acierto de De Dios.

Alejo Gil no falló desde los 12 pasos con un derechazo cruzado y le dio ilusión al portuario.

Pero duró poco porque 9 minutos más tarde Olimpo aseguró el triunfo con una gran contra que inicio Llanos, continuó Colmenares y cerró Vidal con un puntazo de derecha.

El 4 a 1 literalmente le bajó la persiana al partido. Sólo hubo tiempo para otro gol del artillero Colmenares, quien metió un tremendo testazo tras un tiro de esquina muy bien ejecutado por Juan Marcos Acosta.

Así, el elenco de Marco González hizo gala de su poder de fuego en los metros finales, ganó inobjetablemente los partidos picantes y está otra vez en la A.

La síntesis

OLIMPO 5

J. Acosta 6

Ithurriague 6

Quidel 6

Osinaga 7

Vega 6

J,M. Acosta 6

Di Buo 6

Santamarina 5

VIDAL 8

Colmenares (c) 7

Llanos 6

DT: M. González

COMERCIAL 1

Ag. Alvarez 4

Cartés (c) 4

Sáez 4

Villalobos 5

Giorgis 5

Wunderlich 5

Silenzi 5

N. Gómez 5

Chirino 4

Racchi 7

Gil 6

DT: M. Gatti

PT. Goles de Vidal (O), a los 7m; Di Buo (O), a los 35m. y Colmenares (O), de penal, a los 37m.

ST. Goles de Gil (C), de penal, a los 9m.; Vidal (O), a los 18m. y Colmenares (O), a los 35m.

CAMBIOS. 45m. Catriel (5) por Santamarina, 82m. Genovesi por Llanos y Pradilla por J.M. Acosta y 88m. Fogel por Colmenares y Sgattoni por Di Buo, en Olimpo; 47m. Kessler (6) por Chirino, 64m. Giordano por Villalobos y Centeno por Racchi y 76m. Ferreyra por Sáez y B. Gómez por Silenzi, en Comercial.

ARBITRO. Lucas de Dios (4).

CANCHA. Liniers (muy buena).