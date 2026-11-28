Marcos Rojo, defensor de Estudiantes de La Plata, habló sobre la ilusión que tenía de conquistar la Copa Libertadores, en la que cayeron 1-0 contra Palmeiras en la final: "La verdad es que pensábamos que era nuestra y que se nos daba por todo lo trabajado y lo recorrido".

Además, Rojo expresó con tristeza, pero sin dejar de destacar el trabajo hecho por el equipo durante los 90 minutos del partido, en los que el equipo brasileño no pudo desplegar su mejor versión a nivel futbolístico: "Con la cabeza en alto porque dimos todo hasta el final". "Palmeiras es un equipazo con grandísimos jugadores. Tienen un gran proyecto de trabajo. No se nos dio y eso da bronca y tristeza".

Palmeiras le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la gran final de la Copa Libertadores y ni la mística copera del “Pincha” pudo cortar con el poderío brasilero en el torneo de clubes más importante de América.

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El defensor que buscó el presidente, Juan Sebastián Verón, se mostró con tristeza frente a las cámaras tras la derrota, aunque analizó el partido en el que se paró mejor el equipo de La Plata: “Con nuestras armas lo intentamos, lo metimos en un arco, pero con tristeza porque no se nos dio”. Y agregó: “Partido peleado, ellos tuvieron una y la metieron; nosotros tuvimos muchas y no pudimos concretar”.

Por último, Rojo reiteró la ilusión que tenía de levantar la quinta copa del “Pincha”: “Nos quedamos con las manos vacías, pero nos vamos con orgullo. Es una lástima que no podamos llevar la Copa, pero estoy orgulloso porque este equipo representó al máximo los ideales del club”.

Con este título, Brasil tomó la delantera contra los equipos argentinos en la Libertadores, alcanzando los 26 títulos contra 25 de los argentinos. Además, se estiró una racha ininterrumpida que viene desde 2019, donde Flamengo venció a River y desde allí solo los brasileños se quedaron con la Copa.

agencia NA