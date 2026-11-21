Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Pellegrini (0) y Espora (1) jugarán esta noche en Altense, a las 21.30 (día y horario atípico por cierto para el ámbito de la ABB), el segundo partido correspondiente a la promoción entre el penúltimo de la LBB Plata y el segundo de la LBB Bronce.

Arbitrarán Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matíass y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

La serie -al mejor de cinco- comenzó con triunfo del equipo dirigido por Leandro Carbonell, 79 a 73, logrando por segunda vez en la temporada -tras evitar el descenso directo- hilvanar dos victorias.

La anterior había sido en los dos primeros partidos de la serie permanencia ante La Falda y en esta oportunidad sumó el triunfo del cuarto juego ante el albirrojo, más la victoria ante Pelle.

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Es decir que llega en uno de sus mejores momentos y después de una actuación preponderante de Mauro Veliz, autor de 28 puntos (2-2 en triples, 4-6 en dobles y 14-19 en libres), más 16 rebotes y 7 asistencias, con 52 de valoración.

Coincidentemente, en sus dos últimas presentaciones Espora convirtió 79 puntos, mientras que en el partido del martes se repitió el resultado del tercer juego frente a La Falda (79-73), aunque en esa oportunidad perdió y esta vez ganó.

Los dirigidos por Juan Sergio Palumbo, en tanto, intentará superar este momento adverso, luego de sufrir por primera vez tres derrotas consecutivas: dos ante Caza y Pesca en la final del segundo tramo de la LBB Bronce (63-62 y 73-70) y la última frente a Espora.

Para hoy, los dos están completos, porque Pellegrini vuelve a contar con Fabricio Starc.