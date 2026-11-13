San Lorenzo subió el primer escalón en la escalera conducente a la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo venció esta noche a Altense, por 62 a 55, en cancha de Olimpo, y se adelantó 1-0 en la serie final del segundo tramo, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata.

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De esta manera, el equipo bahiense quedó a dos victorias de conseguir el ascenso a la LBB Oro, en una serie que se disputará al mejor de cinco.

San Lorenzo planteó una defensa con cambios permanentes, sin resentirse su estructura, y Joaquín Coria, que seguía a Nahuel Altamirano, barría en la pintura.

Le dio resultados, porque el verde hizo 2-9 en triples.

Adelante apostó como primera opción para que Coria jugara en la pintura y, de ahí, se generara sus propios tiros o bien descargara al perímetro.

Y con la defensa sobrecargando al zurdo, el resto intentó ocupar los espacios libres, siendo Juani De Pástena quien mejor lo aprovechó.

Bien plantado atrás, Sanlo contuvo el juego perimetral de Altense, que no tuvo demasiadas alternativas mientras estuvo errático en tiros a distancia.

Con la salida de Coria, el naranja –vestido de azul- cambió su juego y apostó por el perímetro, y con un par de triples de Lautaro Fernetich y Nicolás Herbik (3-7 en el global) sacó 14 de luz (27-13) en seis minutos del segundo cuarto.

De todos modos, Altense empezó a capitalizar los bajos porcentajes de Sanlo (completó el cuarto con 2 de 9 en t3 y 3-8 en t2), equilibró el juego y atacó el canasto, sacó faltas (en el primer cuarto no fue a la línea y en el segundo anotó 7-11 en libres). Además, cuando no la metió, sobrecargó en el tablero ajeno.

De esta manera, si bien el “local” se fue a los vestuarios 29-23 arriba, el parcial de 10-2 con el que cerró la “visita” le dejó un una buena sensación para lo que venía, máxime porque después de una excelente jugada de salida, con 6 segundos, San Lorenzo no pudo anotar.

Y ese buen andar del verde no se cortó en el entretiempo, porque recortó a 3 (29-26), en 2m25 del complemento, con triple de Braian Baier.

No obstante, cuando mejoró atrás, San Lorenzo exigió a su rival que insistió con ir hacia adentro más desde el juego individual –básicamente con Pordomingo y Lera- que por generar juego. Y no le fue tan bien.

Sanlo, mientras tanto, dominó en su tablero (fundamentalmente con Coria) y respondió contraatacando y llegando cerca del cesto, metiendo un parcial de 8-0 (37-26).

Dentro de un trámite que fue subiendo el ritmo de juego físico, Altense se sintió más cómodo y hasta salió favorecido. Encima, mejoró sus porcentajes sobre el final del cuarto y entraron a los 10 minutos finales 44-39.

Con Altense defendiendo firme, cortando los circuitos ofensivos de San Lorenzo, evitando que la pelota entrara limpia en la pintura y, adelante, encontrando gol a distancia, definitivamente incomodó al local.

Y se puso a 3 con 3m50 por jugar. El juego, muy parejo por cierto, se hizo de ida y vuelta, impreciso, ya con clima de final.

Fuentes pareció destrabarlo con un triple a falta de 2m40 (56-48), pero Altense no se rindió, siguió, luchó anotó vía Baier, primero y, tras recupero, Lera después: 56-52, con 1m25 por delante.

Enfrente, dos libres de Ramiro Aguirre le dieron un poco de aire a Sanlo: 58-52. Y, cuándo no, otra vez Lera con un triple (completó 3 de 5) le devolvió la ilusión al verde: 58-55, restando 1m02.

Sanlo, del otro lado, no pudo anotar (falló Aguirre) y en la respuesta tampoco pudo Baier, rebote de Coria (¡el número 22!) y adelante el zurdo convirtió los dos libres, tras la quinta falta de Nahuel Altamirano.

El 60-55, con 14 segundos poco menos que le bajaron la persiana al partido, porque en el apuro Baier falló de tres y Mariezcurrena, del otro lado selló con dos libres el 62-55.

Fue el primero de la serie. Esto recién empieza. De todos modos, San Lorenzo subió un escalón y quedó más cerca del objetivo.

El segundo partido irá el martes en Villa Mitre (donde pretende Altense) o en Estrella.

La síntesis:

San Lorenzo (62): R. Aguirre (7), J.P. Fuentes (7), J.I. De Pastena (13), F. Mariezcurrena (13), J. Coria (9), fi; M. Martínez (2), N. Herbik (3), L. Fernetich (8) y M. Zalguizuri. DT: Nicolás Becchina.

Altense (55): E. Pordomingo (1), M. Ortega (9), J.M. Bicondoa (4), B. Baier (12), Nahuel Altamirano (6), fi; D. Agalupe (3), A. Lera (16), L. Jaimes (2) y Genaro Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: San Lorenzo, 16-10, 29-23 y 44-39.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Sam Inglera.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: San Lorenzo, 1-0.