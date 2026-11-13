“El verdadero guerrero se construye con disciplina y sacrificio”, dijo Sebastián Uranga

El kickboxing bahiense atraviesa un gran momento y los resultados conseguidos en el Mundial de Cartagena, Colombia, son una muestra de ese crecimiento. La Selección Argentina finalizó en el tercer puesto de la clasificación general, entre 35 países participantes, con un total de 65 medallas de oro.

En ese contexto, Sebastián Uranga, entrenador de la Selección Argentina y referente de la disciplina en Bahía Blanca, pasó por los estudios de El Diario Deportivo, el programa de La Nueva Play que se emite de lunes a viernes de 15 a 16, donde repasó la experiencia internacional, destacó el rendimiento de sus alumnos y habló sobre las exigencias que implica formar competidores de alto nivel.

Los representantes de su escuela tuvieron actuaciones sobresalientes. Santiago Castel consiguió tres medallas de oro y se consagró campeón mundial en boxeo y en disciplinas de combate sobre ring y Kick Light. También se destacaron Anabela Raniqueo, competidora máster de más de 45 años, con tres preseas doradas, y Thiago Insabraldis, quien obtuvo dos medallas de oro en la categoría cadetes.

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“Todos tuvieron un rendimiento increíble. Es un orgullo ver cómo fueron creciendo y cómo pudieron representar a Bahía Blanca en una competencia de semejante magnitud”, fue el balance del entrenador sobre el desempeño de sus deportistas.

Uranga también recibió un reconocimiento por su trabajo como técnico. Según contó, después de conversar con Alejandro Iniguez, head coach de la Selección Argentina, recibió una devolución positiva sobre su evolución profesional y la posibilidad de asumir mayores responsabilidades al frente del equipo nacional.

"Ninguno de mis alumnos llegó al gimnasio con el objetivo inicial de convertirse en un competidor profesional. Cada uno encontró en el kickboxing una respuesta a una necesidad personal. Santiago se acercó después de quedarse sin gimnasio y buscaba una alternativa para continuar entrenando y bajar de peso; Thiago comenzó a los 12 años, cuando su padre buscaba una actividad que le permitiera incorporar disciplina y encauzar sus energías. En el caso de Anabela Raniqueo, su llegada se produjo después de la pandemia. Tras haber atravesado el COVID-19, decidió comenzar a entrenar para recuperar su capacidad pulmonar y mejorar su estado físico", contó.

El entrenador explicó que alcanzar un nivel competitivo internacional requiere mucho más que talento y condiciones físicas. La preparación demanda una organización estricta de la vida cotidiana, con especial atención al descanso, la alimentación y la continuidad de los entrenamientos.

"Es simple, hay que renunciar a cumpleaños, reuniones familiares y encuentros sociales, que uedan relegados por las exigencias de la preparación", señaló.

Para Uranga, el desarrollo de un competidor implica construir una mentalidad particular, una especie de guerrero interior que se fortalece con la constancia y la capacidad de sostener los objetivos incluso cuando el esfuerzo se vuelve difícil.

"Hay respeto entre los deportistas. Aunque se trata de una disciplina de combate y contacto físico, las reglas establecen límites claros y el reconocimiento al rival forma parte de la competencia. Después de cada pelea es habitual que los contrincantes terminen abrazados, valorando el esfuerzo que realizaron", aseguró.

Durante la charla, Uranga diferenció las modalidades de ring, como full contact, kickboxing y muay thai, de las disciplinas de área o tatami, entre ellas light contact y kick light. En estas últimas se utiliza un contacto controlado y se priorizan la continuidad de las acciones y la efectividad técnica.

"Es necesario estar actualizado frente a la evolución de este deporte. Las nuevas herramientas técnicas, como los low kicks y los calf kicks, obliga a los entrenadores a capacitarse permanentemente y seguir las tendencias internacionales", expresó.

En Bahía Blanca, Uranga desarrolla su actividad en Stefa Club, sede del Dojo Serpiente y parte del Team Pertuso, ubicado en Carlos Di Sarli 409, a una cuadra de la cancha del Club Pacífico. Allí funciona una comunidad de alrededor de 100 alumnos.

"El próximo compromiso será el 5 de diciembre, cuando viajemos con Castel a una gala internacional en Uruguay", apuntó.

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