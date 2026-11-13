Los Pumas, con Joaquín Moro, por la recuperación ante Italia

Los Pumas visitarán este sábado a Italia en el Estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova, por la quinta jornada del Nations Championship.

El duelo comenzará 8.40 y se podrá ver en vivo a través de Disney+ Plan Premium y ESPN. Será arbitrado por Nika Amashukeli (Georgia), quien tendrá como asistentes a Karl Dickson (Inglaterra) y Morné Ferreira (Sudáfrica).

Luego de la goleada sufrida con Irlanda, Los Pumas se enfrentan a la Italia de Gonzalo Quesada, que llega de perder 66-7 ante Sudáfrica en Turín.

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En XV titular albiceleste ingresará como titular el bahiense Joaquín Moro, quien cubrirá el puesto de ala (número 7) ante la baja de Marcos Kremer.

El bahiense, actual jugador de Leicester Tigers de Inglaterra, va por su partido internacional número 9 con Los Pumas.

También habrá otras modificaciones entre los delanteros: Bautista Bernasconi reemplazará a Julián Montoya en la primera línea (el capitán sufrió un golpe en la cabeza ante Irlanda), mientras que Juan Martín Scelzo reemplazará en el puesto de 8 a Juan Martín González, quien aguardará en el banco su momento como definidor.

En cuanto a Pablo Matera, formará como ala (Nº6) y será el capitán. Además en el banco estarán como reservas el hooker Facundo Bosch y el octavo Facundo Isa.

En la línea de tres cuartos Bautista Delguy va como fullback ante la baja por lesión de Juan Cruz Mallía. Además, Rodrigo Isgró formará como wing.

En Italia el entrenador Gonzalo Quesada hará cinco modificaciones en el XV inicial, en relación a la goleada sufrida ante Sudáfrica: en los backs, Tommaso Allan regresa a la formación titular como fullback, mientras que Stephen Varney será el medio scrum. Entre los delanteros Danilo Fischetti va de pilar, además de las inclusiones en la tercera línea de Ross Vintcent y Manuel Zuliani.

Ganó Francia

Francia superó este viernes a Sudáfrica por 21 a 19 (parcial 21-7) y le quitó el invicto en el Nations Championship al campeón mundial tras cuatro fechas.

Después de Italia-Argentina la programación continuará este sábado con Gales-Nueva Zelanda (11.10), Inglaterra-Japón (13.40) e Irlanda-Fiji (17.10).

La fecha culmina el domingo con Escocia-Australia (12.10).

Formaciones

Italia: 1. Danilo Fischetti, 2. Giacomo Nicotera, 3. Simone Ferrari, 4. Niccolò Cannone, 5. Federico Ruzza, 6. Ross Vintcent, 7. Manuel Zuliani, 8. Lorenzo Cannone, 9. Stephen Varney, 10. Paolo Garbisi, 11. Monty Ioane, 12. Leonardo Marin, 13. Paolo Odogwu, 14. Ange Capuozzo, 15. Tommaso Allan. Entrenador, Gonzalo Quesada.

Suplentes: 16. Gianmarco Lucchesi, 17. Muhamed Hasa, 18. Marco Riccioni, 19. Enoch Opoku Gyamfi, 20. Alessandro Ortombina, 21. Samuele Locatelli, 22. Alessandro Garbisi, 23. Federico Mori..

Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Bautista Bernasconi, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera (C), 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Rodrigo Isgró, 15. Bautista Delguy. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín González, 21. Facundo Isa, 22. Gonzalo García, 23. Gerónimo Prisciantelli.