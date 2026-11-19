Allanan una vivienda y capturan dos personas por el robo a una estancia en Médanos
El dueño del establecimiento había denunciado el faltante de una caja fuerte con dólares, entre otros elementos.
Dos personas fueron aprehendidas hoy durante un allanamiento en Médanos, luego de que fueran identificadas como las autoras del robo a una estancia ubicada en cercanías de la cabecera de Villarino.
El ilícito se había producido días atrás en el establecimiento Los Álamos, a unos 20 kilómetros de la ciudad.
El robo fue denunciado el 14 de noviembre, cuando el propietario del establecimiento constató el faltante de una caja fuerte con dólares y varias armas. Además, una camioneta Toyota Hilux fue encontrada abandonada a unos 3 kilómetros de la estancia.
En este marco, la investigación permitió identificar a dos sospechosos, un hombre y una mujer, y recuperar parte de los elementos sustraídos. Al respecto, el secretario de Protección Ciudadana, Gustavo Pacheco, destacó el rápido trabajo conjunto de la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural (CPR) y el Centro de Monitoreo Municipal, que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho e identificar a dos sospechosos.
De esta manera, se llevó a cabo una investigación que derivó en la captura de dos personas de 31 años. Además, se recuperaron un rifle de aire comprimido y otro calibre 22.
Asimismo, en el allanamiento se encontró un arma de fabricación casera, tipo tumbera.
La investigación judicial continúa para determinar la participación de los sospechosos y establecer si existen otras personas involucradas.