Dos personas fueron aprehendidas hoy durante un allanamiento en Médanos, luego de que fueran identificadas como las autoras del robo a una estancia ubicada en cercanías de la cabecera de Villarino.

El ilícito se había producido días atrás en el establecimiento Los Álamos, a unos 20 kilómetros de la ciudad.

El robo fue denunciado el 14 de noviembre, cuando el propietario del establecimiento constató el faltante de una caja fuerte con dólares y varias armas. Además, una camioneta Toyota Hilux fue encontrada abandonada a unos 3 kilómetros de la estancia.

En este marco, la investigación permitió identificar a dos sospechosos, un hombre y una mujer, y recuperar parte de los elementos sustraídos. Al respecto, el secretario de Protección Ciudadana, Gustavo Pacheco, destacó el rápido trabajo conjunto de la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural (CPR) y el Centro de Monitoreo Municipal, que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho e identificar a dos sospechosos.

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De esta manera, se llevó a cabo una investigación que derivó en la captura de dos personas de 31 años. Además, se recuperaron un rifle de aire comprimido y otro calibre 22.

Asimismo, en el allanamiento se encontró un arma de fabricación casera, tipo tumbera.

La investigación judicial continúa para determinar la participación de los sospechosos y establecer si existen otras personas involucradas.