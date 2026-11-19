Un sujeto con antecedentes y que cumplió una condena por un homicidio fue arrestado esta mañana por la policía, acusado de intervenir en un frustrado robo en un barrio residencial de Tres Arroyos, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que se trata de Luis Ariel Acosta, de 38 años, oriundo de General Daniel Cerri.

Mencionaron que alrededor de las 5:30 recepcionaron un llamado al 911 realizado por un sereno, quien manifestó que desconocidos, que vestían ropa oscura y pasamontañas, saltaron un paredón perimetral e ingresaron a una propiedad ubicada en Alvear al 200 de esa ciudad.

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Los sujetos, que se movilizaban en una camioneta Ford Ecosport, de color gris, se dieron a la fuga al advertir la llegada de los patrulleros.

Allí se puso en marcha un operativo que finalizó en el kilómetro 633 de la ruta 3, en la zona de Las Oscuras, cuando lograron interceptar el rodado y arrestaron a Acosta.

Los efectivos determinaron que el vehículo presentaba su patente adulterada con cinta adhesiva. Además, secuestraron en el interior del mismo un pasamontañas, un celular y un cuchillo.

Las fuentes explicaron que a partir de las cámaras del sistema de monitoreo municipal se estableció la participación de otras tres personas, por lo que están trabajando para identificarlas.

Respecto del aprehendido, indicaron que posee antecedentes por robo en comercios de nuestra ciudad.

También consignaron que cumplió una pena de 12 años de cárcel por la muerte de su pareja.

El hecho se registró el 9 de enero de 2008, antes de las 7.05, en la vivienda del imputado, ubicada en Gutiérrez 171, donde Mariana Aylén Vivanco Sandoval recibió un disparo en la zona abdominal izquierda, que provocó su deceso.