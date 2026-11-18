Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Con Italia en el corazón y argentinidad al palo, Próspero es camarógrafo de alma. Trabajamos juntos en el ciclo Edición Plus en Telefé y luego --siempre detrás de la cámara-- realizamos inolvidables historias de personajes en nuestro ciclo de TV "Esas Pequeñas Cosas". Recuerdo la de Bepo, el linyera Tandil y Enzo Barda, el soñador de la Ford A, filmada en Dorrego.

Excelente compañero y profesional, con el tiempo se incorporó al canal de deportes ESPN y desde hace más de dos décadas está detrás de cámara viendo pasar la vida de presentadores y deportistas en clave de fútbol.

Nos vemos poco, pero siempre conectados. En estos años de trabajo Próspero crió a su hijo, le dio alas y ya tiene vuelo propio. Se enorgullece, lo considera su obra maestra. Y encontró tiempo para estudiar durante tres años y recibirse de psicólogo social. El año pasado decidió incorporarse a un grupo de personas que disfruta el stand up, comediantes que intercalan dosis de humor y realidad en libretos propios que lo dicen de pie frente al público sobre el escenario. Un par de veces me invitó a presentaciones en el paseo La Plaza del centro porteño. Todavía le debo la visita.

El domingo pasado al mediodía recibo de Próspero un mensaje por wasap que lo transcribo textual:

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"Buen día, Néstor, te deseo un lindo domingo. Estoy escribiendo a algunos amigos porque la tecnología me ha superado. El tema es que en ESPN los camarógrafos seremos reemplazados por cámaras robóticas. Diciembre será mí último mes de trabajo en la empresa y, como yo, 26 colegas más. Estoy buscando alternativas porque desde el inicio de 2027 estaré sin trabajo. Por eso si sabés de alguien que necesite un camarógrafo, sin equipo, te ruego me avises".

Cámaras robóticas reemplazarán a los 27 camarógrafos del canal de deportes, reducirán costos, como lo hacen canales de la competencia. La consecuencia del reemplazo de personas por robots es desempleo.

Próspero es una persona mayor y la cámara, el trabajo de toda la vida. Él y sus 26 colegas saben que será muy difícil volver a reinsertarse en la profesión.

Los avances tecnológicos y la irrupción de la IA son avasallantes y están cambiando el paradigma de la humanidad. Hay un antes y un después y lo que predecían que iba a pasar en el futuro, está sucediendo ahora.

En la histórica visita --que parece que fue ayer--, el Papa León XIV se refirió a la situación de los trabajadores que son y serán desplazados por la IA.

Señaló que “privar a una persona de su trabajo no solo le niega un ingreso económico, sino que hiere gravemente su dignidad y la sumerge en la exclusión social”.

Y agregó "Es responsabilidad de los estados regular estas tecnologías que garanticen el acceso y la continuidad del empleo como un objetivo prioritario".

Que las palabras de León XIV la escuchen los gobernantes y no caigan en saco roto.

Mientras tanto, a partir de enero, veintisiete profesionales con décadas de oficio estarán esperando que los convoquen para volver a encender la cámara.

Ojalá haya personas que sepan mirar más allá del algoritmo y les den esa oportunidad.