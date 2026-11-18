El deporte, la solidaridad y la empatía se combinarán en una propuesta diferente en Bahía Blanca. El próximo domingo 29 de noviembre se realizará una nueva edición de Una Experiencia Sensorial, una carrera-caminata de 5 kilómetros en el Parque de Mayo que invitará a los participantes a ponerse, literalmente, en el lugar del otro.

La actividad comenzará a las 9.30, con una entrada en calor en la Arcada del Parque de Mayo, mientras que la largada está prevista para las 10.

La particularidad de la iniciativa es que se realiza en parejas: durante la primera vuelta del recorrido, uno de los integrantes deberá avanzar con los ojos vendados, mientras el otro lo guía. Al completar la mitad del trayecto, intercambiarán los roles para que ambos puedan experimentar las dos situaciones.

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El circuito se desarrollará dentro del parque. La salida será desde la Arcada, continuará por el sector del Rosedal y regresará por la pista de Bicicross hasta la loma, donde se repetirá el recorrido para completar los 5 kilómetros.

La consigna va más allá de la actividad física. La experiencia propone descubrir cómo cambian las percepciones cuando se deja de utilizar la vista y cobran protagonismo otros sentidos, como el oído y el tacto. También busca generar confianza en el compañero que guía y reflexionar sobre la importancia de acompañar, comprender y respetar al otro.

La iniciativa es organizada por Rotary Club Bahía Blanca Almafuerte, Santa Rita Centro de Día y Taller Protegido, y Deportes y Valores, una escuela de iniciación deportiva que trabaja con chicos con discapacidad.

Además de promover el deporte inclusivo, la carrera tendrá un fin solidario: lo recaudado será destinado a proyectos de las tres instituciones. En el caso de Rotary Club, los fondos contribuirán a la ampliación de la Sala de Hemodiálisis Infantil del Hospital Penna. Por su parte, Santa Rita y Deportes y Valores impulsan proyectos vinculados con la discapacidad.

Esta será la cuarta edición de la experiencia, una propuesta que comenzó en 2012 de la mano de Santa Rita y que tuvo su última realización antes de la pandemia.

Inscripción y retiro de kits

La participación es en parejas y cada integrante debe realizar su propia inscripción.

Las personas con discapacidad podrán participar de manera gratuita, mientras que para acompañantes y público general el valor es de $20.000 por persona. Las inscripciones se realizan a través de Open Show.

En cuanto a la entrega de kits, se establecieron tres posibilidades, con la presentación del ticket impreso o descargado en el celular:

• Viernes 27 de noviembre: de 18 a 19.30, en Roca 542.

• Sábado 28 de noviembre: de 10 a 11.30, en Roca 542.

• Domingo 29 de noviembre: de 8.30 a 9.30, en el puesto de control del Parque de Mayo.