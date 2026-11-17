Dos hermanos que están acusados de un aberrante delito, cometido hace más de 5 años en Coronel Pringles, quedaron detenidos en las últimas horas, según confirmaron fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Patricio y Hugo Máximo Alessandroni, quienes cuentan con antecedentes diversos en esa ciudad.

Si bien no se informó por qué recién ahora fueron capturados, sí se supo que uno de ellos fue arrestado en la vía pública y el otro en su domicilio, tras dictarse un allanamiento.

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Los imputan de tomar parte -con distintos roles- de un robo y abuso sexual en perjuicio de una mujer a la que conocían previamente.

Ese hecho se produjo la tarde/noche del 17 de febrero de 2021, en una vivienda de Pringles.

Amenazaron con matarla y enterrarla

Según consta en la denuncia formulada días después del ataque, la mujer se había presentado en la vivienda de uno de los acusados y, tras compartir una charla "en buenos términos" y algunas cervezas, uno de los hermanos la golpeó sin mediar ninguna advertencia.

Luego ambos la ataron del cuello, manos y pies, la manosearon e intentaron abusarla con mayor violencia, aunque en medio de la angustiante situación la mujer les advirtió que podrían ser descubiertos si quedaba algún rastro de ADN, con lo cual desistieron.

Sin embargo, las agresiones físicas continuaron, al punto que incluso la amenazaron con quitarle la vida.

"La enterramos en el patio, que es grande", advirtió uno de ellos en tono amenazante.

Tras esa acción le exigieron dinero y de su cartera tomaron 1.000 pesos y su teléfono celular y uno de ellos recibió un llamado y se retiró de la casa, mientras que el otro desató a la víctima y la dejó ir, aunque le advirtió para que no contara la sucedido.

Con la denuncia, la mujer obtuvo una medida de restricción perimetral y recién en estos días avanzó la investigación hasta lograr la detención de ambos.

Ayer fueron indagados en la fiscalía de Bahía Blanca y ambos se negaron a declarar.