“Bustos, Schmidt y Palacio”, de corrido y sin la necesidad de exigir la memoria. Como en aquella época dorada de Olimpo en los “viejos” torneos regionales.

Una delantera que al nostálgico hincha del aurinegro lo hace viajar 37 años en el tiempo, a un semestre de gloria que tuvo su coronación con el primer ascenso del club a la B Nacional, el 4 de junio de 1989.

“Estos recuerdos me hacen sentir vivo, cuando vine de refuerzo no sabía nada del plantel y en los primeros entrenamientos me di cuenta que mis compañeros eran unos monstruos, jugar al lado del `Ruso”, el “Gallego”, Roberto Depietri, Alfredo Oviedo, Antonio Mércuri y el Negro Cheiles, por citar a algunos, fue grandioso. Llevaban años defendiendo esos colores, amaban a Olimpo y a la ciudad, pero eran futbolistas de un nivel superlativo, de dos o tres categorías más arriba al torneo local y regional”, fue una de los tantos halagos hacia el mundo olimpiense del ex puntero derecho Sergio Hernán Bustos en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Frases que merecen ser resaltadas fueron un montón, y en su testimonio se percibió un sentimiento puro y genuino hacia una institución en la que solo estuvo desde enero a junio de ese inolvidable 1989. Porque tras el título y subir a la segunda categoría del fútbol nacional, el wing nacido el 14 de septiembre de 1966 en la localidad bonaerense de Longchamps abandonó la entidad bahiense para seguir su carrera en Tigre.

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En esa campaña, Bustos aportó 5 goles en 15 partidos, sin contar las asistencias que le sirvió en bandeja al “Doctor del área”, al “Ruso” de Coronel Suárez que le hizo honor a la 9 amarilla y negra.

“Yo, que tenía 22 años, pensaba continuar, aunque un compañero y amigo que dijo: `Si querés progresar, volá a donde te ofrezcan una mejor propuesta en lo económico, y cuando juntes la plata para una casa, comprála; ese va a ser el primer paso para asegurar tu futuro”, acotó y rompió en llanto al momento de recordar al “gran” Roberto Andrés Depietri.

“Me acuerdo del primer partido que jugué de local, no podía creer –ni entender-- que la cancha ya se había llenado una hora y media antes del horario de inicio. Había banderas de diferentes ciudades de Río Negro, una que decía “Olimpo, Viedma te ama”, y sin contar las de los distintos pueblos y localidades de la región. Ahí me di cuenta que Olimpo es el más grande del sur argentino”, rememoró antes de contar una “jugosa” anécdota que lo tuvo como protagonista en un cotejo disputado en el estadio Roberto Carminatti 25 días antes del ascenso en San Juan.

El 21 de mayo de 1989, el melenudo con la 7 en la espalda convirtió el primer gol del local en el 6-0 frente a Alianza Futbolística de Villa Mercedes (San Luis), duelo correspondiente a la revancha de la semifinal del torneo Zonal Sureste del Regional. Ese tanto fue a los 20 segundos, récord que el hoy DT y agente inmobiliario que aclaró estar alejado del fútbol, perdió el martes pasado por la conquista de Braian Guille a los 10 segundos, ante Kimberley por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Federal A.

Ese pasó a ser el tanto más rápido del aurinegro en campeonatos oficiales de AFA o competencias que rigen bajo la organización del Consejo Federal.

El 9 de agosto de 2010, y según un video de youtube que no muestra la acción entera, Alejandro Delorte convirtió a los 17 segundos frente a Banfield, por la fecha inaugural del certamen Apertura, aunque la crónica de La Nueva Provincia y las desarrolladas por las agencias de noticias, cuentan que el gol fue a los 22 segundos.

Incluso, un mensajito al árbitro de ese partido, hoy retirado, confirmó lo que apuntaron los medios gráficos: “Lo tengo anotado, fue a los 22 segundos”, admitió Patricio Loustau, dando a entender que el cronómetro del canal por el que se transmitió el partido no arrancó al mismo tiempo que el de él al dar el pitazo inicial.

“Ya está, ahora el récord lo tiene Guille, que ojalá la siga metiendo por el bien de Olimpo, porque, con la mano en el corazón, no puedo creer que siga en esta categoría. Tiene que ascender, esta es la temporada para conseguirlo”, deslizó quien se formó en San Martín de Burzaco (con el que consiguió el ascenso de la D a la C de AFA en 1983) y jugó cinco meses en Villa Mitre: torneo del Interior '94-95, `cuando el tricolor fue eliminado a manos de Deportivo Patagones.

Después transitó por Almagro, Olimpo, Tigre, Deportivo Italiano, Cambaceres, Temperley, Pereyra de Colombia e Independientes de Honduras. Al año de dejar de jugar fue asistente técnico en Platense, Rivadavia de Lobos, Andino de La Rioja, Villa Dálmine y entrenador en San Patricio del Chañar.

Desde que fue campeón con Olimpo, volvió a Bahía cuando se cumplieron 30 años de la gesta, y después nunca más.

“Si llega a la final de la Reválida, juro que voy”, cerró Sergio Hernán, quien sigue los destinos del aurinegro estando activo en el grupo de WhatsApps de ex jugadores cuyo administrador es Alfredo Oviedo.

Vivencias, recuerdos y añoranzas...

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