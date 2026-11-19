Dante y Nicola Ginóbili decidieron seguir los pasos de su padre, Emanuel, y una publicación de San Antonio Spurs en Latinoamérica los presentó con una frase que rápidamente llamó la atención: "Los melli Ginóbili haciendo lo que quieren en la high school".

Con 16 años, y lejos de poder comparar con lo que fue su padre, Dante y Nicola están en pleno desarrollo físico.

Acá, las imágenes en las que se los ve a los dos, con el número 14 y el 55, disputando un partido de high school, para los Barons del Saint Mary's Hall en San Antonio, Texas: