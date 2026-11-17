Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Quilmes (Mar del Plata) salió del pozo consiguiendo la primera victoria como visitante en la Liga Argentina, frente a Provincial (Rosario), por 84 a 79.

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Hubo bahienses en ambos equipos, pudiendo festejar Valentín Duvanced, quien sumó 15 puntos, con 1-2 en triples, 6-12 en dobles, más 10 rebotes y una asistencia, en 28m50.

Enfrente, Gonzalo Torres terminó con 20 unidades (9-12 en dobles y 2-6 en libres), más 7 rebotes y 2 asistencias.

Espera

En nuestra ciudad, Villa Mitre aguarda por su próxima presentación, el miércoles 25 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, para después iniciar la gira que incluirá las visitas a Centenario (sábado 28), Provincial (lunes 30) y Deportivo Norte (martes 1).

Femenino

En tanto, en la victoria el último sábado de Unión Bahía ante El Biguá, 62 a 57, mucho tuvo que ver Delfina Álves da Florencia.

Y como premio a su rendimiento, en base a los números, integró el quinteto de la semana de la Liga Nacional Femenina.

La bahiense convirtió 19 puntos (0-1 en triples, 6-9 en dobles y 7-10 en libres) y bajó 13 rebotes.

Las restantes jugadoras que conformaron el quinteto fueron Florencia Losada (Rocamora), con 14 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias; Sofíaa Acevedo (Berazategui), con 23 puntos, 4 rebotes y una asistencia; Agustina Bazán (Hindú), con 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias y Candela Gentinetta (Boca), con 10 puntos, 17 rebotes y 3 asistencias.

Las chicas de Unión Bahía, que esta noche se dividen para disputar el segundo partido final entre 9 de Julio y Bahiense del Norte, el próximo fin de semana estarán jugando de visitantes, frente a Quilmes y Peñarol, sábado y domingo, respectivamente.

Opuestos

Instituto superó anoche a San Lorenzo, 82 a 70, por la Liga Nacional, y quedaron con récord opuestos: los cordobeses tienen 7-2 y los de Boedo, 2-7 (marchan últimos).

Hoy juegan Racing (Chivilcoy)-Lanús, Oberá-Atenas y Regatas Corrientes-Quimsa.