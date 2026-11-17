Un Máster de newcom, dictado por el entrenador Aldo Tobio, se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 del corriente.

El campus de entrenamientos se desarrollará en Espora 149, en la primera jornada, de 13 a 18, y el día siguiente, de 10 a 18.

La actividad es organizada por Valkyrias equipo de newcom femenino bahiense.

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Las actividades están destinadas a jugadoras, preparadores físicos y técnicos de newcom femenino.

Aldo Luis Tobio es profesor de educación física, entrenador de newcom 1 y 2 de la FEVA, entrenador Nacional e Internacional de newcom de ATNA, autor del libro “Lo mejor que pude”, autor del E-book “Entrenamiento de newcom”, Ex entrenador de las Selecciones Femeninas de la Provincia de Buenos Aires y, actualmente entrenador de Los Fenix , de las Flores.

Valkyrias invita a jugadoras, directores técnicos y preparadores físicos a perfeccionarse en este deporte dirigidos a personas mayores, que beneficiado a los adultos en que lo practican en lo físico, social y la vida activa.

Los cupos de inscripción son limitados. Para más información: 291-4325726 y 291-42633782.