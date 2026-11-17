Femenino: 9 de Julio y Bahiense juegan el segundo de la final en Independiente
La serie se disputa al mejor de cinco.
9 de Julio (1) y Bahiense del Norte (0) disputarán en Independiente, desde las 21, y con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Sam Inglera, el segundo partido de la serie, al mejor de cinco, correspondiente al segundo tramo de la LBB Oro Femenina.
En el primer partido se impuso 9 de Julio, 66 a 50, con 12 puntos de Isabella Larrasolo, más 10 rebotes y anotó 8 unidades de Delfina Álves da Florencia.
Hoy no estará Isabela Roldán, de viaje a Singapur, donde participará del Básquetbol sin Fronteras, que organiza en conjunto la NBA y con FIBa.
En el tricolor, Paloma Vecchi sumó 13 puntos y 6 rebotes.
Hasta el momento, se enfrentaron en ocho oportunidades durante el año, obteniendo seis victorias 9 de Julio, quien, además, en la final del primer tramo barrió 3-0.
En caso de adjudicarse la serie 9 de Julio, automáticamente se consagrará campeón, de lo contrario habrá final extra.
El tercer encuentro está previsto para el jueves.
Después, Unión Bahía, que tiene jugadoras de ambos equipos, jugará sábado y domingo ante Quilmes y Peñarol, respectivamente, en Mar del Plata, por la Liga Nacional.