Delfina Álves da Florencia, una de las destacadas de 9 de Julio. Foto: archivo-La Nueva.

9 de Julio (1) y Bahiense del Norte (0) disputarán en Independiente, desde las 21, y con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Sam Inglera, el segundo partido de la serie, al mejor de cinco, correspondiente al segundo tramo de la LBB Oro Femenina.

En el primer partido se impuso 9 de Julio, 66 a 50, con 12 puntos de Isabella Larrasolo, más 10 rebotes y anotó 8 unidades de Delfina Álves da Florencia.

Hoy no estará Isabela Roldán, de viaje a Singapur, donde participará del Básquetbol sin Fronteras, que organiza en conjunto la NBA y con FIBa.

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En el tricolor, Paloma Vecchi sumó 13 puntos y 6 rebotes.

Hasta el momento, se enfrentaron en ocho oportunidades durante el año, obteniendo seis victorias 9 de Julio, quien, además, en la final del primer tramo barrió 3-0.

En caso de adjudicarse la serie 9 de Julio, automáticamente se consagrará campeón, de lo contrario habrá final extra.

El tercer encuentro está previsto para el jueves.

Después, Unión Bahía, que tiene jugadoras de ambos equipos, jugará sábado y domingo ante Quilmes y Peñarol, respectivamente, en Mar del Plata, por la Liga Nacional.