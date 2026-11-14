Unión Bahía impuso presencia, ganó de local, y volvió a festejar en la Liga Nacional Femenina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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Unión Bahía sumó la segunda victoria en la Liga Nacional Femenina, superando esta noche a El Biguá (Neuquén), por 62 a 57, en el Manu Ginóbili.

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Las locales presentaron un equipo diezmado, ya que profundizaron más la rotación, considerando que este domingo 9 de Julio (la mayoría juega ahí) disputa la final local de U21 con Estudiantes. Mientras que en la visita faltó -aunque estuvo en la cancha- la lesionada Agustina Jourdheuil una de sus figuras.

El local arrancó con un 4-0, aunque rápidamente se topó con una defensa firme y que cambió siempre en las cortinas, ventaja que le costó leer a UB, sin poder obtener réditos de esa situación.

Además, mientras Unión Bahía forzó el 1x1, las neuquinas respondieron con dos triples y mayor claridad al momento de atacar, escapando 10-4 en 5m30.

El ingreso de Martina Bussetti potenció la defensa local, el perímetro se puso mucho más firme y evitó los rompimientos y descargas, obligando a que la visita tomara tiros forzados a distancia.

A la vez, Unión Bahía mejoró el juego en parejas Tombesi-Álves da Florencia para dañar en la pintura, y Juana Montivero mostró sus diferentes recursos.

El parcial de 8-0 le devolvió ventaja al local, que terminó arriba el primer cuarto 16-15, convirtiendo 8-10 en dobles y sin anotaciones de tres (0-4) y sin ir a la línea de libres.

Ese buen cierre se extendió en el inicio del segundo cuarto (20-15), aunque se quedó sin gol, dejó de ser una amenaza ofensiva, se tornó previsible y la visita respondió siendo más profunda, estampando un parcial de 7-0 (22-20).

Y si bien Unión Bahía volvió a lo que le había dado resultados, jugando en parejas y aprovechando las caídas o los cortes al cesto, erró mucho, por lo tanto el primer tiempo terminó a favor de las neuquinas, 27 a 26.

Dentro de un trámite sumamente entretenido, entre dos equipos que veían la oportunidad de sumar su segunda victoria, ninguna regaló nada.

Y eso se tradujo en defensas asfixiantes y de mucha congestión en la pintura, donde duplicaban y hasta triplicaban cada vez que la pelota se estacionaba ahí.

En el progreso colectivo, Montivero hizo un gran trabajo atrás con Lértora, lo mismo que Bussetti con Wolf (ambas había terminado el primer tiempo con 10 puntos).

Mientras tanto, Álves da Florencia y Tombesi luchaban en el juego interior, y Leguizamón encabezaba las rápidas transiciones de defensa a ataque, con Montivero liderando al momento de atacar.

El tercer cuarto terminó igual que el segundo, aunque con ganador invertido: 12-10 (38-37).

El ritmo de partido generó un desgaste que empezó a evidenciarse en las locales. Así y todo insistieron, lucharon, y jugaron mucho más con Álves da Florencia, aunque la máxima hasta ahí, a falta de 4m31 llegó con triple de Bussetti: 46-39.

Y la misma se extendió, primero, a 47-39, con libre de Ileana Corvalán y poco después a 49-40, con doble de Tombesi.

Restaban 3m15 y Unión Bahía tenía el dominio del partido, favorecido a esta altura por el tiempo.

A partir de ahí mantuvo el control para jugar con el reloj, haciendo ofensivas largas, sin apresurarse y siguiendo con la diferencia.

Las mayores responsabilidades en el momento de cierre las asumieron, como debe ser, quienes tienen más experiencia tienen, por eso con triples de Leguizamón y Tombesi, más libres (4-4) de Álves da Florencia, el local lo cerró mejor, más allá de sufrir con un triple de Wolf que descontó a 3 con poco más de un minuto por jugar.

Lo cierto que Unión Bahía salió de perdedor, volvió a festejar de local y sigue creyendo en esta construcción de equipo que, cuando se gana, siempre se ve mejor...

A la ruta

Unión Bahía volverá a jugar el próximo fin de semana, ante Quilmes (el sábado) y Peñarol (el domingo).

Ganó el clásico

Peñarol logró su primera victoria, superando a Quilmes, 61 a 48, en el clásico marplatense.