"Inmensa alegría": la Episcopal argentina le agradeció al Papa León XIV por su visita al país

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió una carta de despedida al Papa León XIV, al cierre de su visita a la Argentina, en la que le agradece por su presencia en el país.

"Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias por habernos regalado la inmensa alegría de su visita a nuestra patria!", arranca la misiva.

La carta está encabezada por el presidente de la CEA, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el vicepresidente 1º, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente 2º, el obispo de Jujuy, Cesar Daniel Fernández; y el secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

Los obispos definieron la visita como "días verdaderamente históricos, que permanecerán grabados para siempre en el corazón de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo".

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"Su presencia entre nosotros ha sido un inmenso regalo de Dios, un tiempo de gracia, de profunda renovación espiritual y de esperanza. Nos hemos sentido confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos", señalaron.

En la carta, la CEA destacó el impacto de cada uno de los gestos del Pontífice durante su paso por el país: "Cada palabra, cada gesto de cercanía, cada encuentro y cada uno de sus mensajes han tocado profundamente nuestros corazones", se señaló.

En ese sentido, afirmaron: "Queremos que sean una luz que nos acompañe, una invitación permanente a volver a lo esencial del Evangelio, a renovar nuestra misión y a salir al encuentro de todos". También remarcaron la masividad de la convocatoria y la participación federal a través de las llamadas "postas del encuentro".

"¡Todos nos hemos sentido bienvenidos en su presencia! Lo expresaron las multitudes que lo acompañaron con inmenso cariño y devoción", expesaron.

Asimismo sostuvieron: "También tantos argentinos que, desde sus pueblos, ciudades, parroquias y comunidades, se reunieron en lo que llamamos las 'postas del encuentro' para seguir su visita a través de los medios de comunicación, rezar juntos y sentirse parte de este acontecimiento de fe. Toda la Argentina quiso abrazarlo y hacerle sentir su cariño".

En el cierre, los obispos pidieron que la visita no quede solo como un recuerdo, sino que marque un nuevo tiempo para la Iglesia argentina.

"Queremos pedirle al Señor que nos ayude a discernir cómo hacer fecundo todo lo que usted nos ha dejado. Que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero", señaló.

"Gracias, Santo Padre, por su entrega generosa, por su cercanía paternal y por habernos ayudado a mirar nuestra patria y nuestra Iglesia con renovada esperanza. La Argentina lo quiere y le agradece de corazón", agregaron. (NA)